В России создали уникальный спасательный костюм для подводников

Завершаются испытания новейшего комплекта ССП-М — спасательного снаряжения подводника модифицированного. В нем отрабатываются всплытия в особой «башне» глубиной в 16 м. Стоит отметить, что только в России разрабатываются системы, позволяющие спасать подводников, оказавшихся в отсеке аварийной субмарины под большим давлением.

«Усовершенствованное спасательное снаряжение „ССП-М“, планируется принять на вооружение Подводных сил ВМФ после заключительного этапа испытаний в морских условиях (этап морских испытаний)», — сообщил начальник Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ капитан 1 ранга Сергей Башмаков по итогам опытной эксплуатации снаряжения «ССП-М», которая проведена на базе института.

Подводники проверили в деле новейшее спасательное снаряжение, от которого зависят жизни экипажа субмарины.

Каждый подводник должен уметь покидать аварийную субмарину через ствол торпедного аппарата, диаметр которого всего 55 см. Теперь российским подводникам делать это будет проще, чем раньше.

Новое снаряжение легче и куда проще в использовании. Там, где раньше были жгуты, теперь молнии. Утеплитель из современных материалов позволяет находиться в ледяной воде рекордно долгое время. И главное, любой подводник теперь может быстро надеть спасательный комплект в одиночку, без посторонней помощи.

Подводники также отработали метод свободного всплытия без дыхательного аппарата. По инструкции водолаз заходит в шлюз — полную копию аварийно-спасательного люка субмарины — и с помощью блока подачи воздуха буквально надувает свой костюм. Благодаря воздушному капюшону его, словно поплавок, выбрасывает с глубины на поверхность.

Водолаз поднимается со скоростью 3 м/с. Это настолько быстро, что он просто не успевает дышать. Это позволяет избежать всех проблем с декомпрессией.

Многократные всплытия показали фантастические результаты: с глубины в 220 м подводник «выныривает» всего за 1,5 мин. И без кессонной болезни. В НИИ спасания и подводных технологий ВМФ России за пять лет создания и испытаний нового снаряжения провели тысячи таких погружений. Теперь комплект осталось испытать в морских условиях. После чего им будут оснащаться все современные подлодки российского флота.