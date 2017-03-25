В Хакасии проходит национальный праздник — Чыл пазы

Сегодня на республиканском ипподроме проходит празднование одного из главных хакасских праздников – Чыл пазы. В праздничных мероприятиях принял участие Глава Хакасии Виктор Зимин. Он обратился к жителям и гостям республики с поздравлениями:

- Поздравляю всех жителей и гостей Хакасии с самым весенним национальным праздником Чыл Пазы. Я рад, что мы возродили традицию всенародно отмечать важнейший для хакасского народа праздник, который для всех означает приближение тепла, а для сельчан - начало полевых работ.

Руководитель региона отметил, что Чыл пазы традиционно сопровождается проведением сельскохозяйственной ярмарки и выступлением национальных творческих коллективов.

- Нам есть, чем гордиться! У нас замечательные артисты, умело показывающие всю глубину, мощь и красоту культуры древнего народа. Так совпало, что сегодня в нашей стране отмечается профессиональный праздник - День работника культуры. Я от души поздравляю всех, кто трудится в этой сфере. Спасибо за вашу любовь к нашей малой Родине и стремление нести добро и положительные эмоции. Спасибо за такие прекрасные праздники, где мы можем видеть ваши яркие и искренние выступления.

Виктор Зимин отметил, что в республике трудолюбивые фермеры и сельхозтоваропроизводители, которые возделывают землю и ведут хозяйство, чтобы произвести свежие, безопасные и вкусные продукты питания для жителей республики.

- У нас замечательная, солнечная республика, которой мы по праву можем гордиться. И главная ценность этой земли - добрые, мудрые, гостеприимные и трудолюбивые люди! Я рад видеть здесь наших уважаемых старейшин, глав и делегации муниципальных образований, молодежь, гостей республики, - сказал в завершение своего выступления Глава Хакасии.

После приветственного слова руководитель региона вручил ряд наград заслуженным людям республики.

Напомним, по хакасскому календарю новый год начинается со Дня весеннего равноденствия. Это связано с древними представлениями о цикличности времени, согласно которым год «рождается», «живет» и «умирает» вместе со сменой сезонов. Этот праздник еще называют «Праздником Благодарения, Гостеприимства, Очищения и Благословения».

Также на республиканском ипподроме сегодня проходит масштабная культурная программа. На главной сцене выступают коллективы художественной самодеятельности Центра культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева, ведущие солисты Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова, победители республиканских фестивалей и конкурсов, общественные молодежные объединения.

На территории ипподрома работают несколько площадок: спортивная, игровая и детская. По традиции проходит сельскохозяйственная ярмарка, на которой крестьянско-фермерские хозяйства и частные подворья со всей республики продают экологически чистые продукты собственного производства.

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