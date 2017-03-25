В хакасский Новый год абаканцы собрались у большого киноэкрана

В республиканском музейно-культурном центре прошёл премьерный показ фильмов, снятых лауреатами конкурса грантов министерства культуры РХ "Место действия Хакасия".

Зрители смогли увидеть не только удивительные кадры дикой природы, загадочные места родной земли, ожившие петроглифы и волнующие события периода гражданской войны, но и пообщаться с создателями фильмов. А вопросов у любителей кино возникло немало. Юрия Курочку и Марию Канадакову, открывших кинопоказ фильмом "Дикая природа Хакасии", расспрашивали о местах съёмок, о том, как оператору удалось подкараулить в тайге сибирскую косулю, марала, кабана, волков и медведя. Публика сошлась на том, что документальный фильм о красотах Хакасии, её флоре и фауне просто необходимо показывать школьникам.

Живой интерес вызвал и проект телекомпании РТС "Хакасия. Земля богов". Оператор Дмитрий Паршин и журналист Михаил Мерзликин попытались разобраться, действительно ли каменные изваяния и места силы, которые люди почитают испокон веков, обладают целительными свойствами и особой энергетикой.

- Когда мы работали над циклом передач "Загадочная Хакасия", пришла идея снять документальный фильм о местах силы и о реальных людях, которым помогли Хуртуях Тас, каменный мальчик из музея Усть-Сос, Ах Тас, стоящий близ Казановки, - рассказал Дмитрий Паршин.

А перед Каримом Тугужековым и Алексеем Бойченко стояла совсем другая задача - экранизировать хакасскую сказку "Буланый жеребёнок". Анимационный фильм получился познавательным и философским. Зрители сопереживали жеребёнку, который заблудился в лесу и пытался найти дорогу домой, спасаясь от волков. Персонажи фильма - стилизованные прототипы наскальных рисунков. Они выглядят весьма необычно на фоне цветастого луга, хмурого леса, рыжей степи и каменистого берега реки. А история жеребёнка напоминает об отчем доме, родном крае и детстве.

Не менее трогательна картина "Серебряный крест Акина", снятая режиссёрами театра "Читiген". Основана она на реальных событиях. Время гражданской войны. Хакасы, пытаясь сбежать от ужаса боевых действий и обрести душевное спокойствие в родной деревне, прячутся от белых и красных. В тайге они находят младенца. Командир велит избавиться от него, а сердобольный Арахпай, приголубив малыша, оставляет его себе. Авторы драматического фильма ставят и своих героев, и зрителей перед выбором: подстраиваться под события и общество или поступать так, как велит сердце.

Руководитель кинопроекта Виталий Канзычаков рассказал, работать над картиной было непросто. Подкачала погода. Во время съемок неожиданно выпал снег. Актёрам пришлось заново переигрывать многие сцены. Но результат того стоил. Подтверждение этому - искренние благодарности зрителей.

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