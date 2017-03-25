Виктор Бут: Россия борется за отмену несправедливого приговора

25.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Виктор Бут: Россия борется за отмену несправедливого приговора

Верховный суд США получил от России аргументацию в пользу отмены приговора для Виктора Бута. Соответствующее прошение ранее подавали адвокаты россиянина. Аргументация, отправленная российской стороной, поднимает вопросы международного права, уточняет ТАСС.

Документы были направлены в форме "аргументации друга суда", как это называется в США. Россия впервые подала аргументацию такого рода в Верховный суд.

Россиянин Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке. Ордер на его задержание был выдан в США. Американцы считают, что Бут поставлял оружие группировке Революционные вооруженные силы Колумбии. Россиянин был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в 15 миллионов долларов. В настоящее время, несмотря на проблемы со здоровьем, он находится в тюрьме строгого режима.

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