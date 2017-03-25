Вторжение США в Панаму 1989: забытая правда о «восстановлении американской демократии»

Вторжение США в Панаму началось 20 декабря 1989 года, боевые действия закончились спустя пять дней. Официальный повод: восстановление демократии и защита жизни 35 тысяч проживающих в Панаме американских граждан.







СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К ВТОРЖЕНИЮ:



1. Панамский канал — важнейший экономический и военный путь, который контролировался США. В сентябре 1977 года президент Панамы Торрихос и президент США Дж. Картер (по требованиям международного сообщества) подписали соглашение по которому 31 декабря 1999 года США должны были передать контроль над Панамским каналом правительству Панамы.



2. В середине 80-х Правительство США начало давить на Панаму с целью отказаться от этого соглашения. Правительство Панамы категорически отказывалось пересмотреть условия этого соглашения и отношения между двумя странами стали ухудшаться.



3. В феврале 1988 года Министерство Юстиции США обвинило командующего вооружёнными силами Панамы Мануэля Норьегу в торговле наркотиками и ряде других преступлений. Однако предложило снять это обвинение, если генерал уйдет со своего поста и будет способствовать пересмотру соглашения о дальнейшей собственности Панамского канала. Норьега отказался.



4. В апреле 1988 года США увеличили военный контингент, контролирующий Панамский канал на 1300 военнослужащих «для обеспечения безопасности граждан и интересов США»



5. В апреле 1989 года президент США принял решение о введении экономических санкций против Панамы. В мае 1989 года США направили ещё 2000 военнослужащих в Панаму «для обеспечения безопасности граждан США».



6. В октябре 1989 года группа офицеров панамской армии при поддержке США предприняли попытку вооружённого переворота с целью смещения Норьеги. Руководителями заговорщиков являлись офицеры, прошедшие военное обучение в США. Переворот провалился. США осудили власти Панамы за нежелание идти по демократическому пути.



7. В ноябре 1989 года президент Панамы Ф. Родригес встретился на пресс-конференции с советскими журналистами. Он сообщил, что сложное социально-экономическое положение в Панаме вызвано враждебной политикой правительства США и сообщил, что Панама планирует расширение связей со странами мира (в том числе, с СССР), чтобы уменьшить уязвимость Панамы вследствие зависимости экономики страны от «одной из великих держав». На следующий после выступления день, 11 ноября 1989 года, США объявили о начале эвакуации всех членов семей военнослужащих США в Панаме (7700 человек) и начали их эвакуацию.



ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ «ПРАВОЕ ДЕЛО»



Вторжение началось около часа ночи 20 декабря 1989 года, первыми начали действовать диверсанты, а в два часа ночи тактическая авиация США нанесла удары по объектам в городах Панама, Колон, Рио-Ато и Давид. Основные пункты сопротивления были атакованы одновременно.



Немедленно после начала боевых действий государственное телевидение Панамы было захвачено и прекратило вещание, а спустя час начало транслировать изображение эмблемы Министерства обороны США и требование к жителям Панамы не нападать на граждан и собственность США. Одновременно спец.отряд США предпринял попытку захвата президента Панамы Ф. Родригеса и членов правительства Панамы, однако президенту удалось скрыться.



111 транспортных самолётов США начали десантирование американских войск: 84 из них выбросили воздушный десант, а 27 доставили войска и технику на аэродромы Олбрук, Токумен и авиабазу Ховард посадочным способом. В течение 20 декабря 1989 года (одного дня) оперативные группы США в основном выполнили поставленные перед ними задачи.



22 декабря 1989 года американский полковник Mike Snell сообщил репортёрам, что в доме Мануэля Норьеги в Форт-Амадор его подчинёнными было найдено 50 фунтов кокаина. В дальнейшем, в январе 1990 года, после проведения экспертизы было установлено, что в пакетах находилась мука для изготовления лепёшек. Но сути это уже не меняло.



Очаговое сопротивление продолжалось ещё несколько дней, последние бои состоялись 25 декабря утром. Американское командование опасалось развёртывания повстанческой борьбы, однако этого не произошло.



В Панаме впервые была испытана новая система взаимодействия аппарата психологических операций с гражданскими и военными средствами массовой информации. Для этого был создан специально подобранный и проинструктированный контингент журналистов и фоторепортеров, который к началу боевых действий перебросили на соответствующие объекты. Разработанная специалистами по психологическому манипулированию информация подавалась жителям США и мировому сообществу через подконтрольные СМИ строго под определенным углом. Кроме того, приёмы «психологической войны» использовались для побуждения панамских военнослужащих к прекращению борьбы и капитуляции.



В результате этого вторжения — правительство Панамы было свергнуто. Новый президент Панамы Гильермо Эндара прибыл в страну вместе с американскими войсками и принял присягу Президента Панамы на военной базе США.



МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ НА ВТОРЖЕНИЕ:



- После начала вторжения, 15 государств — членов Совета Безопасности ООН проголосовали за осуждение вторжения США в Панаму, но США, Великобритания и Франция использовали право «вето», чтобы заблокировать резолюцию.



- Организация Американских государств осудила вторжение США в Панаму и потребовала вывести войска США с территории Панамы. За принятие резолюции проголосовали 20 государств, против — 1 (США).



- ЕЭС приняло резолюцию, в которой выразило обеспокоенность действиями США.



ПОСЛЕДСТВИЯ ВТОРЖЕНИЯ:



Мануэль Норьега несколько дней находился в посольстве Ватикана, которое окружили солдаты США. Чтобы заставить Норьегу покинуть посольство, американцы установили по периметру посольства динамики, через которые круглосуточно оглушительно громко проигрывали рок-музыку — в результате, обстановка в посольстве стала невыносимой. 3 января 1990 он сдался, был арестован и вывезен в Майами. Приговорён американским судом к 40 годам лишения свободы за поощрение терроризма. Кроме этого приговорен судом нового правительства Панамы к 20 годам тюрьмы за «политические убийства». До сих пор отбывает наказание в одной из тюрьм Панамы.



Новый президент Панамы Гильермо Эндара Галимани немедленно начал кампанию по борьбе с памятью о президенте Торрихосе, который выступал за национализацию зоны Панамского канала. Уже в первые три месяца после вторжения были изданы новые школьные учебники, в которых эра правления Торрихоса и Норьеги была названа как «21 год военной диктатуры»; также были переименованы международный аэропорт Панамы и муниципальный стадион, ранее названные именем Торрихоса.



10 февраля 1990 года Гильермо Эндара Галимани объявил о расформировании вооружённых сил Панамы. За ненадобностью. Официальная причина: «зачем нам кормить свою армию, если нас американцы защищают?»



Панамский канал остался под контролем США «без ограничения сроков» и бесплатно.



Вторжение США в Панаму является первой в истории интервенцией США, в качестве теоретического обоснования которой правительство США использовало лозунги «восстановления демократии» и «сохранения демократии».