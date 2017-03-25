Хакасия вновь во власти огненной стихии

Жители республики обеспокоены неконтролируемыми палами травы.

В паблике "Сегодня Черногорск" появилось тревожное сообщение о степном пожаре. Вчера близ трассы, соединяющей город угольщиков с Пригорском, горели степь и лесополоса. Автор поста призывает жителей Хакасии быть бдительными и осторожными, ведь непотушенный костёр или выброшенная сигарета могут стать причиной трагедии. Комментатор предлагает вспомнить поджигателям травы о том, чем обернулись для республики апрельские пожары 2015 года.

Позже черногорцы добавили к посту фотографии и написали, что сегодня Черногорск снова весь в дыму, видимо из-за неконтролируемых палов травы рядом с населённым пунктом

Фото: Александр Андронов

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