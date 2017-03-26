Алексей Навальный вместе со своим «профсоюзом тунеядцев» ведёт молодёжь на провокацию

Напомним что ни один "правдоруб" из числа тех, кто развязал бойню в Киеве, не получил ни единого ранения в отличие от тех, кого они использовали.

Побратимы «Ололёшеньки» в Минске не стесняются говорить правду…

26 марта 2017 года Партия Прогресса Алексея Навального (в народе – Ололёшеньки») призвала молодежь и детей выйти на протестные несанкционированные акции в формате «пешеходной прогулки по улицам в районе Тверской против часовой стрелки по центру Москвы». Призывами заполнены все социальные сети, несмотря на то, что акция не согласована администрацией.

На официальном сайте прокуратуры города Москвы подчеркнут не только незаконный характер митинга, но и опубликовано следующее заявление: «Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие – прямое нарушение закона… В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратурой Центрального административного округа организаторам публичных мероприятий Алексею Навальному, Ивану Жданову, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Александру Помазуеву направлены предостережения».

Более чем исчерпывающие последствия нарушения закона также описаны в информационном сообщении столичной прокуратуры: «Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан».

Тем не менее, «навальные» продолжают активно вовлекать в уличные события с непредсказуемым финалом школьников. Например, брянские организаторы митинга разместили информацию о том, что митинг не согласован администрацией из-за допущенных организаторами ошибок в уведомлении и нарушении сроков подачи. Всего лишь – такой пустяк! И – ни слова о том, что если, к примеру, на мероприятии произойдёт драка, то к ее участникам может быть применена ст.121 УК РФ, предусматривающая в зависимости от тяжести вины от 2 до 15 лет лишения свободы. Так уже было на «болотных митингах» в 2012 году.

«Представьте, что будет, если школьники массово придут на митинг, а «околофутбольщики» спровоцируют беспорядки. Этих школьников используют как «пушечное мясо», а «пронавальные» СМИ покажут картинку, как правоохранительные органы «расправляются с детьми», — сообщают представители Брянского отделения движения «Суть Времени».

Они также подчеркивают, что в соцсетях людей на митинги собирает некий персонаж «Мирослава Справедливая», размещающий призывы читать литературу «Боевая авиация Гитлера», «Я — десантник Люфтваффе», «Другая победа» и т. п., а некий «Никита Перунов» из Киева, пропагандирующий запрещённый в России «Правый сектор».

Тем временем, «Ололёшенька» призвал участников «антикоррупционного марша» активно использовать старую обувь:

«Все мы знаем молодёжную традицию многих стран: забрасывание кроссовок на провода. Это давно уже не символика уличных банд, а направление уличного искусства. Термин даже есть — «Шуффити» (Shoes + Graffity). Давайте соединим две вещи. Пусть в России обувь, висящая на проводах, станет символом того, что мы ждём ответов на вопросы о коррупции. Внимательное изучение нормативной базы показало, что это совершенно законно и ничего не нарушает. Просто соблюдайте элементарные меры предосторожности. А старая обувь у всех есть».

«Обычно я не комментирую политические акции. У каждого может быть своя позиция. Каждый имеет на это право. Но когда в подобные «игры» пытаются вовлечь детей — здесь молчать очень сложно! Вот тут мне становится страшно… Страшно от того, что в попытках политической борьбы за власть люди готовы прикрываться детьми. По мнению организаторов, «риск попасть в каталажку» для детей, которые могут прийти на митинг, не страшен. Вот так. А ведь это понятно, что найдутся школьники, которые решат принять участие в этой акции и выйдут 26 марта на Тверскую, выйдут, во многом даже не понимая, зачем и для чего…

В своем интервью организаторы заверяют, что никаких санкций со стороны правоохранительных органов власти по отношению к участникам шествия быть не может. А если и будут, то есть ЕСПЧ, который всех защитит, да еще и заставит российские власти миллионами выплачивать компенсации. И этими мотивами детей завлекают в сети политических игр», — прокомментировала действия «навальных» российский общественный деятель и правозащитник Яна Лантратова

«Задаю вопрос всем, в том числе, и себе: правильно ли втягивать детей в политику, привлекая их к участию в незаконной уличной акции? Мой ответ – нет! Взрослых — ради Бога – пусть делают то, что хотят и считают нужным. Но детей!? Кажется, что дети для организаторов – просто «живой заслон». И, пропагандируя «борьбу за наше общее благополучие», задуматься о детях в этой ситуации организаторы вовсе не желают: о том, что юные мальчики и девочки впервые увидят, что закон можно преступать; о том, что печальный факт участия в этом мероприятии может стать пятном на их репутации, которое и во взрослом возрасте будет нелегко стереть; о том, что переживут родители, узнав о задержании своего ребенка…

Кроме всего этого, организаторы акции предлагают участникам осуществить действие из фильма «Хвост виляет собакой» – забрасывать ботинки на провода линий электропередач! Подобные «развлечения» элементарно могут стать причиной тяжелых физических увечий детей, которые в своем неосмысленном «порыве» легко могут сделать подобную глупость. Ботинки. На провода. Это же элементарно опасно!..

Мало того, что за участие в незаконной уличной акции влечет за собой последствия в виде крупных штрафов – если речь идет о несовершеннолетних, не достигших возраста административной ответственности – 16 лет, то вопросом их присутствия на митинге займется Комиссия по делам несовершеннолетних. Организаторы митинга, прагматично реализуя свои политические цели, ставят под удар детей. Это недопустимо!», — отметила Яна Лантратова.

Правозащитник подчеркнула, что все это — политические технологии, в ходе применения которых школьников используют как «пушечное мясо»:

«Взрослые, родители, если вы согласны с организаторами этой акции, — идите сами, если хотите! И сами в «кутузку» сядете. Всё по-честному. Примите взрослое осмысленное решение, осознавая всю ответственность. Но как можно живым щитом ставить детей? Я этого не понимаю и никогда не приму!».

Аналогичное мнение по этому поводу высказал адвокат Шота Горгадзе :

«Я уже давно ничему не удивляюсь. С годами работы над сложнейшими уголовными и гражданскими делами вырабатывается иммунитет. Становятся привычными попытки беспринципных популистов создавать информационные поводы из ничего, заниматься провокациями и решать свои псевдополитические задачи руками других людей. Привычно. В наш век информационных потоков, смывающих на своем пути и репутации, и заслуги, и честное имя, не остается запретных тем, чувства меры и такта. «Можно ВСЁ, мы ведь живем в СВОБОДНОМ мире!» — так и только так понимают свободу внуки бабы Яги, которая, как мы помним, против. Против всегда. По любому поводу. Ну да ладно, пусть играют в свои игры. Но когда в эти «игры» они пытаются вовлечь детей, подрастающее поколение, у меня сжимаются кулаки от праведного гнева… О чем это я? Сейчас объясню!..

Навальный, призывая людей, неискушенных в праве, нарушить закон, обещает, что будут дежурить адвокаты, которые окажут правовую помощь при задержании, обещает мифические тысячи евро по решениям ЕСПЧ. Обещает, обещает, обещает. Лишь бы вышли. Лишь бы он смог достичь свои псевдополитические, провокационные цели, «разгребая жар» чужими руками. Таков стиль Навального. Был, есть и остаётся.

Ну, а теперь давайте посмотрим правде в глаза! Во-первых, ни один адвокат Вам не поможет избежать административной, а то и уголовной, ответственности в случае нарушения закона, на которое вас толкает Навальный (разве что Фейгин и Полозов, которые гарантированно помогут получить свою «двушечку», в этом они доки). Во-вторых, Алексею Навальному предлагалось альтернативное место для проведения его акции. Он отказался. Сразу. Потому что ему не интересно проводить акции, которые не дадут нужной его западным работодателям картинки. Ему нужна картинка задержаний, полиции, автозаков. Чтобы был повод раздавать интервью о нарушении его, Навального, «прав и свобод». То есть, ему нужны вы, чтобы самому, как всегда, остаться на свободе, но принести молодые души в сакральные жертвы его политическим интересам… Будьте, пожалуйста, внимательнее к блеску. Не всегда блестит одно лишь золото. Это вполне может быть банальная фольга. Цените настоящее. Дорожите будущим. И уважайте закон».

Очевидно одно: «навальные» и иже с ними во что бы то ни стало пытаются расшатать ситуацию в России, причем, самым мерзким способом – при помощи несовершеннолетних. Видать, горе-оппозиционерам не дают покоя лавры киевских «онижедетей»: к слову, при подобных акциях на так называемом «Евромайдане» ни одно взрослое двуногое животное не пострадало. Ни один из тех, кто развязал бойню в Киеве, не получил ни единого ранения в отличие от тех, кого они использовали. Учитесь, россияне, на ошибках «небратьев», даже если вы симпатизируете «Ололёшеньке»…