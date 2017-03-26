Балаклея: радиационный фон зашкаливает!

В Харьковской области в Балаклее значительно повысился радиационный фон. Об этом сообщают «Русская весна», «Царьград» и «5 канал», ссылаясь на свои источники.

По данным изданий, допустимые нормы уже превышены в разы и это, несмотря на то, что ядерного оружия на Украине нет.

«В Балаклее нет ядерного оружия, понятное дело, как и на всей Украине. Поэтому слухи о тайном складе ядерного оружия, даже тактического уровня — это бред. А вот снаряды с сердечниками из обедненного урана есть. И в случае взрывов таких, как там сейчас, этот обедненный уран может "пачкать" землю, воздух и повышать фон», - заявил один из экс-офицеров ВСУ.

Как известно, ранее на официальном сайте Балаклее власти разместили сообщение о наличии в регионе «несколькихобъектов, которые создают радиационные риски». При этом, официальные лица Украины просят не нагнетать обстановку, сообщая, что такого рода сообщения являются провокацией.

Напомним, в Балаклее вот уже 4 день продолжается пожар на военной базе, где хранились 138 000 боеприпасов. Министерство обороны Украины сообщило, что возгорания полностью ликвидированы, однако спасатели утверждают обратное.

«По состоянию на 21 час 25 марта на технической территории арсенала в городе Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности», - сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС.

При этом, согласно официальным сведениям, более 40 домов в Балаклее нуждаются в капитальном ремонте, около 100 домов и объектов социальной инфраструктуры — со средней степенью разрушения. Однако местные жители уверяют, что разрушенных объектов в разы больше.

Также следует отметить, приезд военнослужащих НАТО, которые вчера, 25 марта, приземлились в Харькове по разрешению президента Украины Петра Порошенко с целью оказания помощи для разминирования складов в воинской части под Балаклеей.