Бузова призналась, что мыла полы за 50 рублей



В настоящее время теледива Ольга Бузова одевается в лучшие наряды мировых дизайнеров, однако еще 18 лет назад все было совсем по-другому.

В одном из интервью артистка призналась, как мечтала в детстве о джинсах "Джордаш". Певица до сих пор хорошо помнит, какими они были — бархатными и бордового цвета.

Ольга запомнила и точную цену — 100 долларов. О них девушка и попросила свою маму.

"Я прихожу, говорю: "Мам, пожалуйста", — я прям мечтала об этих джинсах. И мне мама сказала: "Хочешь джинсы? Иди работай". В 14 лет. Я говорю: "Кем?" Она говорит: "Ну, пожалуйста, у меня в поликлинике можно полы помыть, подметать. И я подметала полы, мыла. Чтобы какую-то копеечку, 50 рублей заработать. И тогда мне мама сказала: "Если хочешь в этой жизни что-то получить — не жди ни от кого", — рассказала Ольга Бузова.

Сейчас Ольга признается, что такой подход к воспитанию можно расценить как жесткий, но она рада тому, что именно такое воспитание дало ей возможность стать трудолюбивым человеком.



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