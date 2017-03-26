Чемпионом России стал хабаровский «СКА-Нефтяник»

26 марта в финале XXV чемпионата страны по хоккею с мячом среди команд суперлиги хабарочане обыграли иркутскую команду «Байкал-Энергия».

О том, что финальная игра пройдёт в Хабаровске, стало известно ещё до начала ½ финала. Естественно, что хабаровчане возложенную на них ответственность осознали в полной мере. Если в полуфинале красноярский «Енисей» был обыгран с минимальным преимуществом (2:1), то иркутянам досталось с лихвой (6:2). Отыграть два мяча команде «Байкал-Энергия» удалось лишь под конец встречи, отличились Илья Грачёв (83) и Иван Нечаев (90). Хозяева льда к тому времени уже обеспечили себе золотые медали. Хет-трик на счету Артёма Бондаренко (24, с угл., 49, 54), автором дубля стал Павел Рязанцев (33, 61), голом отметился Максим Ишкельдин (35).

Бронзовые медали у «Енисея». В матче за третье место красноярские хоккеисты разгромили архангельский «Водник» (11:2). Ковали результат, не отходя далеко от ворот соперника Александр Насонов (7, 45, 79), Юрий Викулин (14, с угл.), Вячеслав Вдовенко (16, с угл.). Иван Шевцов (37, 50), Алмаз Миргазов (82). Артём Ахметзянов два мяча забил с пенальти (20, 58), ещё один – с игры (68).

У «Водника» не сплоховали Евгений Дергаев (11, с пен.) и Максим Чермных (83).

Итоги I этапа: круговой турнир

(7 ноября 2016 года − 10 января 2017-го)

Группа Запад И В Н П М О

1. «Волга» (Ульяновская область) 20 15 3 2 113 – 68 48

2. «Водник» (Архангельск) 20 15 2 3 83 – 52 47

3. «Динамо» (Москва) 20 8 1 11 74 – 102 25

4. «Динамо-Казань» (Казань) 20 6 5 9 68 – 71 23

5. «Родина» (Киров) 20 4 4 12 50 – 73 16

6. «Старт» (Нижний Новгород) 20 3 3 14 56 – 78 12

Группа Восток И В Н П М О

1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 20 18 1 1 170 – 70 55

2. «Енисей» (Красноярск) 20 13 0 7 103 – 71 39

3. «Байкал-Энергия» (Иркутск) 20 10 1 9 96 – 108 31

4. «Уральский трубник» (Первоуральск) 20 7 2 11 76 – 95 23

5. «Кузбасс» (Кемерово) 20 5 3 12 100 – 127 18

6. «Сибсельмаш» (Новосибирск) 20 3 1 16 78 – 152 10

Итоги II этапа: круговой турнир

(15 января – 3 марта 2017 года)

Группа I И В Н П М О

1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 8 8 0 0 88 – 31 24

2. «Байкал-Энергия» (Иркутск) 8 8 0 0 51 – 26 24

3. «Уральский трубник» (Первоуральск) 8 7 0 1 37 – 19 21

4. «Енисей» (Красноярск) 8 6 1 1 52 – 21 19

5. «Волга» (Ульяновская область) 8 1 1 6 31 – 59 4

6. «Водник» (Архангельск) 8 1 0 7 22 – 41 3

7. «Динамо-Казань» (Казань) 8 0 0 8 19 – 54 0

8. «Динамо» (Москва) 8 0 0 8 25 – 74 0

Итоги II этапа: круговой турнир

(15 января – 24 февраля 2017 года)

Группа II И В Н П М О

1. «Сибсельмаш» (Новосибирск) 6 4 1 1 36 – 21 13

2. «Кузбасс» (Кемерово) 6 4 1 1 42 – 33 13

3. «Старт» (Нижний Новгород) 6 2 0 4 26 – 31 6

4. «Родина» (Киров) 6 0 2 4 16 – 35 2

Квалификационные матчи

(1 и 4 марта)

«Кузбасс» – «Динамо-Казань» (4:2, 4:4)

«Сибсельмаш» – «Динамо» (9:3, 6:7)

¼ финала

(9 − 15 марта)

«СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» (15:5, 10:6, 10:5)

«Енисей» – «Волга» (9:4, 7:3, 7:2)

«Уральский трубник» – «Водник» (3:2, 2:7, 3:4, 3:5)

«Байкал-Энергия» – «Кузбасс» (8:2, 9:4, 6:2)

½ финала

(23 и 24 марта)

«СКА-Нефтяник» – «Енисей» (2:1)

«Водник» – «Байкал-Энергия» (1:4)

Матч за 3-е место

(25 марта)

«Енисей» – «Водник» (11:2)

Финал

(26 марта)

«СКА-Нефтяник» – «Байкал-Энергия» (6:2)

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