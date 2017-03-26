Чемпионом России стал хабаровский «СКА-Нефтяник»

26.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

26 марта в финале XXV чемпионата страны по хоккею с мячом среди команд суперлиги хабарочане обыграли иркутскую команду «Байкал-Энергия».

О том, что финальная игра пройдёт в Хабаровске, стало известно ещё до начала ½ финала. Естественно, что хабаровчане возложенную на них ответственность осознали в полной мере. Если в полуфинале красноярский «Енисей» был обыгран с минимальным преимуществом (2:1), то иркутянам досталось с лихвой (6:2). Отыграть два мяча команде «Байкал-Энергия» удалось лишь под конец встречи, отличились Илья Грачёв (83) и Иван Нечаев (90). Хозяева льда к тому времени уже обеспечили себе золотые медали. Хет-трик на счету Артёма Бондаренко (24, с угл., 49, 54), автором дубля стал Павел Рязанцев (33, 61), голом отметился Максим Ишкельдин (35).

Бронзовые медали у «Енисея». В матче за третье место красноярские хоккеисты разгромили архангельский «Водник» (11:2). Ковали результат, не отходя далеко от ворот соперника Александр Насонов (7, 45, 79), Юрий Викулин (14, с угл.), Вячеслав Вдовенко (16, с угл.). Иван Шевцов (37, 50), Алмаз Миргазов (82). Артём Ахметзянов два мяча забил с пенальти (20, 58), ещё один – с игры (68).

У «Водника» не сплоховали Евгений Дергаев (11, с пен.) и Максим Чермных (83).

 

 Итоги I этапа: круговой турнир

(7 ноября 2016 года − 10 января 2017-го)

Группа Запад                                      И          В        Н          П             М                  О

1. «Волга» (Ульяновская область)    20        15        3          2          113 – 68          48

2. «Водник» (Архангельск)                 20        15        2          3          83 – 52            47

3. «Динамо» (Москва)                        20        8          1          11        74 – 102          25

4. «Динамо-Казань» (Казань)            20        6          5          9          68 – 71            23

5. «Родина» (Киров)                           20        4          4          12        50 – 73            16

6. «Старт» (Нижний Новгород)          20        3          3          14        56 – 78            12

 

Группа Восток                                              И         В         Н          П                М              О

1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)                  20        18        1          1          170 – 70          55

2. «Енисей» (Красноярск)                            20        13        0          7          103 – 71          39

3. «Байкал-Энергия» (Иркутск)                    20        10        1          9          96 – 108          31

4. «Уральский трубник» (Первоуральск)     20         7          2          11        76 – 95            23

5. «Кузбасс» (Кемерово)                               20         5          3          12        100 – 127        18

6. «Сибсельмаш» (Новосибирск)                 20         3          1          16        78 – 152          10

 

 

Итоги II этапа: круговой турнир

(15 января – 3 марта 2017 года) 

Группа I                                                        И         В         Н         П              М                   О

1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)                  8          8          0          0          88 – 31            24

2. «Байкал-Энергия» (Иркутск)                    8          8          0          0          51 – 26            24

3. «Уральский трубник» (Первоуральск)     8          7          0          1          37 – 19            21

4. «Енисей» (Красноярск)                             8          6          1          1          52 – 21            19

5. «Волга» (Ульяновская область)               8          1          1          6          31 – 59            4

6. «Водник» (Архангельск)                            8          1          0          7          22 – 41            3

7. «Динамо-Казань» (Казань)                       8          0          0          8          19 – 54            0

8. «Динамо» (Москва)                                   8          0          0          8          25 – 74            0 

 

Итоги II этапа: круговой турнир

(15 января – 24 февраля 2017 года)

Группа II                                           И         В         Н         П              М                  О

1. «Сибсельмаш» (Новосибирск)    6          4          1          1          36 – 21            13

2. «Кузбасс» (Кемерово)                  6          4          1          1          42 – 33            13

3. «Старт» (Нижний Новгород)        6          2          0          4          26 – 31              6

4. «Родина» (Киров)                        6          0          2          4          16 – 35              2

  

Квалификационные матчи

(1 и 4 марта)

«Кузбасс» – «Динамо-Казань» (4:2, 4:4)

«Сибсельмаш» – «Динамо» (9:3, 6:7)

 

¼ финала

(9 − 15 марта)

«СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» (15:5, 10:6, 10:5)

«Енисей» – «Волга» (9:4, 7:3, 7:2)

«Уральский трубник» – «Водник» (3:2, 2:7, 3:4, 3:5)

«Байкал-Энергия» – «Кузбасс» (8:2, 9:4, 6:2)

 

½ финала

(23 и 24 марта)

«СКА-Нефтяник» – «Енисей» (2:1)

«Водник» – «Байкал-Энергия» (1:4)

 

Матч за 3-е место

(25 марта)

 «Енисей» – «Водник» (11:2)

 Финал

(26 марта)

«СКА-Нефтяник» – «Байкал-Энергия» (6:2)

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 6 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
77, за 0,244