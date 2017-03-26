Дональд Трамп выставил Ангеле Меркель счет на 375 миллиардов долларов

26.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Дональд Трамп выставил Ангеле Меркель счет на 375 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп во время закрытой встречи в Вашингтоне на прошлой неделе вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель счет за услуги НАТО, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Сообщается, что американский лидер оценил сумму, которую Берлин задолжал НАТО за оборону Германии в 375 миллиардов долларов.

Один из немецких министров, пожелавший остаться неназванным, назвал бумагу "возмутительной". "Такие требования выдвигают с целью запугать другую сторону, однако канцлер восприняла это спокойно и не собирается отвечать на провокации", — заявил он.

Первая встреча Трампа и Меркель состоялась в Белом доме 17 марта. На следующий день президент США заявил, что переговоры с канцлером ФРГ прошли великолепно, однако тут же напомнил, что Германия задолжала НАТО "огромные суммы" за оборону.

Ранее Трамп не раз выражал недовольство по поводу того, что страны-участницы НАТО не в полной мере выполняют обязательства по финансированию альянса и не тратят на оборону положенные 2% ВВП.

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