Европейский Союз: распад на национальные государства или ЕвроРейх

На этот раз как никогда часто звучали предупреждения о незавидном будущем ЕС и даже его возможном развале. Эксперты согласны, что единая Европа загнана в глубочайший кризис и под угрозой находятся самые главные достижения последних десятилетий.

В субботу лидеры 27 стран-членов Евросоюза подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах своего объединения. Саммит посвящен 60-летию Римского договора, который заложил основы ЕС. Юбилейная встреча в капитолийском Дворце консерваторов в Риме проходит в зале Горациев и Куриациев без Великобритании, которая выбрала Brexit и в ближайшие годы покинет сообщество. Именно в этом зале 25 марта 1957 года был подписан договор о создании Европейского экономического сообщества – предтечи нынешнего ЕС.

«Мы сделаем Европейский Союз сильнее и устойчивее»

В одобренном документе выражены достижения европейцев за последние 60 лет, в том числе мир, процветание, европейская социальная модель, и вызовы ЕС, такие как рост популизма, недоверие к европейским институтам и террористическая угроза. В декларации лидеры выражают желание реагировать на вызовы сообща и солидарно, а также указывают приоритеты на будущее: безопасность и защита, процветание и экономический рост, социальная политика и сильные позиции на международной арене.

Укреплять оборону и безопасность лидеры собираются в сотрудничестве с НАТО, но при этом обещают учесть индивидуальные обстоятельства стран-членов Союза. «Мы сделаем Европейский Союз сильнее и устойчивее путем еще большего единства и солидарности между нами и соблюдением общих правил», - говорится в документе.

Во время церемонии, отмечает РИА «Новости», большое внимание было приковано к премьер-министру Польши Беате Шидло, которая, как полагали некоторые наблюдатели, могла отказаться ставить подпись. Шидло занесла ручку над документом и замерла на несколько секунд. Расписавшись, премьер развела руками и улыбнулась.

Несмотря на торжественность происходящего, у многих лидеров настроение было явно не оптимистическое. Наоборот, встреча дала повод высказываться более откровенно о проблемах сообщества, признавать ошибки и делать неутешительные прогнозы. Перед началом саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Евросоюз в своей политике «не все сделал хорошо». «Конечно, мы не все сделали хорошо, а что-то осталось недоделанным, но у нас есть хорошая основа», - сказала Меркель в интервью итальянской телерадиокомпании Rai.

Среди конкретных просчетов она назвала упущения в миграционной и экономической политике. «Мы, например, не подумали о защите внешних границ, вводя свободу передвижения... А когда мы создали единую валюту, мы не сделали ее способной выдерживать кризисы, но сейчас мы создаем банковский союз и механизмы стабилизации», - признала Меркель.

Не нашел повода для оптимизма и глава Евросовета Дональд Туск. На открытии саммита он заявил, что без единства ЕС исчезнет. «Единая Европа – это не модель бюрократии. Это набор общих ценностей и демократических стандартов», - заявил Туск, который смог переизбраться на свой пост во многом благодаря поддержке со стороны Германии, в родной Польше требовали вообще не рассматривать его кандидатуру.

Об ошибках, просчетах и проблемах ЕС откровенно говорил председатель Европарламента Антонио Таяни, он назвал союз «неэффективным и чрезмерно бюрократизированным». «Мы не устали от Европы, но мы хотим, чтобы она работала лучше», - заявил он, подчеркнув, что европейцы все чаще выражают неудовлетворенность, и призвал изменить Европу, которая «не должна быть уничтожена».

В свою очередь греческий премьер Алексис Ципрас призвал защищать завоевания европейских народов. Главным врагом Европы он назвал неолиберальную политику и призвал вернуться к основополагающим принципам Союза. «Мы не можем мечтать о будущем ЕС без социальных прав и человеческого достоинства. Необходимо вновь вернуть эти принципы и социальную модель», - сказал Ципрас.

«Не в состоянии справляться с критическими ситуациями»

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что последние десятилетия Вашингтон осуществлял политический проект по завуалированной колонизации Европы. ЕС мог бы быть успешным при кураторстве из США, но ошибки предыдущего президента Барака Обамы создали множество проблем, которые тут же отразились на благополучии Европы. А в принятой декларации нет как таковых четких ответов на вызовы и способов решить насущные проблемы.

«Ровно в этой парадигме, прибывая в обманчивом счастье при высоком уровне жизни, Европа жила последние двадцать с небольшим лет. Но из-за ряда глобальных авантюр Барака Обамы и его администрации США не хватило ни ресурсов, ни сил продолжать европейский проект, и он посыпался. Этот процесс идет активно последние пять лет», - сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД, добавив, что британцы, осознав произошедшее, решили покинуть ЕС.

Последние 15 лет Евросоюз, по мнению эксперта, трансформировался из экономического проекта, как это задумывалось на старте плана Маршалла, в политический, в некий перевертыш СССР – с идеей всеобщей толерантности, выращивания среднестатистического гражданина, который немножко мусульманин, немного смуглый, без национальных традиций и корней. «В итоге это привело к тому, что США надорвались, они не в состоянии поддерживать эту историю, справедливо полагая, что достаточно активного военного присутствия и спецслужб. Как только в крупных европейских городах элиты начали повышать голос, там сразу же начались разные нехорошие вещи типа террористических атак и прочих актов устрашения... Орда мигрантов с Ближнего Востока – это тоже своего рода форма воспитания, потому что Европа сама не в состоянии справляться с такими критическими ситуациями, и она сегодня говорит об этом», - указал эксперт.

Одним из просчетов европейских стран стали ошибки в вопросах национальной безопасности. Вместо мощных спецслужб остались декоративные вывески, и их задачи теперь выполняют американские спецслужбы. Например, во Франции при генерале Де Голле была создана одна из самых мощных контрразведок, но позже она была упразднена. То же самое произошло в Германии, чья БНД (Федеральная разведывательная служба) теперь чуть ли не напрямую подчиняется Вашингтону, как это признают в самом Берлине.

«Никто этого не скрывает. Достаточно посмотреть сериал про американского агента Джеймса Борна. Деятельность американских спецслужб разворачивается в Европе. Американцы делают там, что хотят и показывают это в голливудских фильмах, фиксируя свое присутствие в сознании европейцев. За последние лет тридцать американцам удалось взрастить в Европе целое поколение бюрократии, которая не просто лояльна им, но и обязана всем. В том числе выращен ряд и европейских лидеров», - заметил эксперт, напомнив, как перед уходом из Белого дома Обама встречался с рядом европейских лидеров, в том числе с Меркель, «которую хлопал по плечу и как бы в шутку говорил о том, что именно на нее надежа всего просвещенного мира».

Чуть ли не единственным достижением Евросоюза в целом стало создание Шенгенского пространства, которое позволяло свободно перемещаться внутри ЕС. Но сегодня это достижение находится под серьезной угрозой

При этом России выгодна стабильность в Европе. Политолог считает непринципиальным механизм взаимодействия европейских стран друг с другом. «Принципиально, чтобы они делали это по понятным правилам игры для всех. Мы же не учим никого жить, как пытались поступать с нами после краха Советского Союза. Логика нашего развития формулируется простыми словами: не лезьте к нам, не учите нас жить, мы будем исходить из собственных национальных и стратегических интересов. Ровно того же мы ждем от наших партнеров в Европе. Мы готовы учитывать и уважать их интересы, но и при условии уважения наших интересов и задач», - пояснил эксперт.

Россия сама по себе европейская страна и идеи того же Де Голля о едином пространстве от Лиссабона до Владивостока живы до сих пор. «И речь идет не о политических союзах, а в первую очередь о взаимовыгодных отношениях в экономике, что подразумевает отказ от санкций, от подходов с позиции силы или с позиции неравноправия», - подытожил Алексей Мартынов.