Израиль мечтает получить жёсткий урок от русской ПВО

ВВС Израиля начали прием заявок на участие в авиационных учениях Blue Flag. Как отмечает Defense News, эти учения считаются крупнейшими на Ближнем Востоке, в них примут участие 100 самолетов. Среди участников учений – США, Греция, Польша, Франция, Италия, Германия, Индия.

В текущем году "Blue Flag" обещает куда более расширенный состав, как обещает глава службы международных контактов ВВС Израиля подполковник Рихард Хехт. По его словам, в международных учениях в 2017 году будут задействованы уже не менее 100 самолётов из почти десятка стран мира, среди которых помимо Израиля – США, Греция, Италия, Польша, Индия, Германия и Франция.

Подполковник ВВС Израиля сообщает, что многие лётчики мира «смогут поучиться у израильских лётчиков». По его словам, «несмотря на крошечное воздушное пространство Израиля, учения вызывают в этом году невероятный интерес». В качестве причины появления такого интереса со стороны представителей ВВС целого ряда государств Рихард Хехт назвал «присутствие в регионе русских».

Об этом сообщает портал DefenseNews .

Выдержки из заявлений представителя ВВС Израиля:

"Причины? Здесь же русские... Ещё здесь пролегают маршруты самолётов ВВС других стран на пути в Сирию и другие государства региона. Поэтому мы фактически предлагаем боевую лабораторию, в которой лётчики ВВС различных стран могут оттачивать навыки, необходимые для борьбы с растущими угрозами."

"Это будут массовые упражнения и тренировки, самые масштабные, из когда- либо имевших место когда - либо на авиационных учениях Blue Flag . Семь наций плюс Израиль.."

Из семи подтвержденных участников, четыре прежде никогда не принимали активного участия в авиационных учениях Blue Flag. В этом году, еще четыре новых страны приняли решение участвовать, наряду с офицерами из почти 40 стран.

"Каждый хочет участвовать и сотрудничать. Это привилегия, "- сказал Хехт, - "...в первую очередь, что для нас важно, это координация вопросов двусторонних отношений между США и Израилем."

Кроме того, представитель ВВС Израиля отметил, что неподалеку от района учений пролегают маршруты военных самолетов ряда стран, что превращает Blue Flag в своеобразную передовую лабораторию по отработке действий ВВС в боевых условиях.

"... В нашем крошечном воздушном пространстве все так интенсивно и быстро. Русские здесь. ... Многие военные военно - воздушных сил самых разных стран проходят здесь обучение, обкатку и получают первый опыт , перед полноценным вхождением в " операцию по Сирии" и в других странах региона. Таким образом , мы обеспечиваем существование, своего рода, боевой лаборатории , в которой ВВС разных стран могут отточить целый спектр навыков , необходимых для борьбы с растущими угрозами "

"Это не противостояние. Речь идет о партнерских отношениях..."

"И это важно, не только как само упражнение, или получение навыков , это притирка, и обкатка ВВС разных стран в упражнении , где вы все эти страны работают вместе, узнавая друг друга ближе..."

"Это огромная разница, когда генералы встречаются с генералами для обсуждения вопросов сотрудничества или же , когдао ни на самом деле собрались вместе , чтобы планировать и тренироваться вместе. Когда это произойдет, это будет уже другая, более серьезная игра ".

Издание цитирует главу отдела международных контактов ВВС Израиля, отметившего, что учения вызывают огромный интерес в свете пребывания в Сирии ВКС России.

"Значит ли это, что израильское военное командование использует военное присутствие ВКС РФ в Сирии как возможность для рекламы международных учений в Израиле и в качестве своеобразного раздражителя, который надо воспринимать как угрозу и оттачивать "рядом с ним" (или "на нём"?..) свои навыки, например, натовским лётчикам?"— задается вопросом "Военное обозрение".

Обозреватель популярной германской газеты Die Welt Гиль Ярон считает, что «Медовый месяц» между Израилем и РФ закончился. Об этом говорится в его статье под заглавием «Израиль опасается завершения пакта с Путиным», опубликованной 20 марта.

Израильский эксперт отмечает, что впервые, после начала гражданской войны в Сирии, пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила факт операции в соседнем государстве и считает, что это было вынужденное признание.

По мнению Ярона, после того, как зенитные ракеты С-200 были выпущены по самолетам ВВС ЦАХАЛа в Сирии, а Израиль применил в реальных условиях комплекс противоракетной обороны «Стрела» («Хец»), скрывать факт воздушной атаки и ответа на нее было уже невозможно.

До сих пор Россия – союзница режима Асада и «Хизбаллы», смотрела сквозь пальцы на израильские авианалеты в Сирии, так как существовал негласный пакт о «ненападении и разделе сфер влияния» между израильским премьер-министром Биньямином Нетаниягу и российским президентом Владимиром Путиным, утверждает Гиль Ярон.

Однако теперь ситуация изменилась и даже экстренный визит Нетаниягу в Москву 9 марта не помог Иерусалиму избежать гнева Кремля после очередного удара ЦАХАЛа по «стратегическому конвою» террористов «Хизбаллы».

Syrien gibt Israel Schuld für Bombardements

осторожно,здесь кликабельно, переход на первоисточник:

Ни для кого не секрет, что Россия уже предупредила Израиль: времена свободы действий израильской авиации в Сирии закончились, «Курсор» уже писал, ссылаясь на утверждения ливанского издания «Ад-Дияр».

Для более глубокого погружения, рекомендуется ознакомится с материалами:

В ожидании подставы от Израиля- https://cont.ws/@skuratoff/551...

Прости, Израиль: Иран получил зеленый свет на создание морской базы в Сирии-https://cont.ws/@skuratoff/556...

Сирия "вежливо намекнула" Израилю...-https://cont.ws/@skuratoff/557...

Насралла: " Нетаниягу пресмыкается перед Путиным"- https://cont.ws/@skuratoff/561...

В парламент Израиля внесён законопроект о праздновании Дня Победы 9 мая- https://cont.ws/@skuratoff/561...

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