Израиль – самый подлый захватчик в истории, – заявил представитель ООН Майкл Лин

26.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Израиль – самый подлый захватчик в истории, – заявил представитель ООН Майкл Лин Майкл Лин

Специальный представитель ООН на оккупированных палестинских территориях заявил: “Оккупация, совершаемая Израилем на палестинских землях в течение более шести десятилетий, является самой подлой формой оккупации в мире”.

Майкл Линк подчеркнул, что сионистский режим с начала захвата палестинских земель нарушает права палестинского народа”. Он обвинил режим, оккупировавший Кодс, в подавлении и преследовании палестинских активистов и правозащитников.

В понедельник Майкл Линк представил свой антиизраильский доклад в Совет ООН по правам человека. Представитель Государства Палестина в своем выступлении обвинил Израиль в продолжении политики коллективного наказания палестинцев, создании препятствий для их доступа к занятости, получению образования здравоохранению.

Подобное происходит в условиях, когда Госдепартамент США вчера отказался внести в программу заседания Совета ООН по правам человека пункт о “рассмотрении прав палестинского народа”.

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