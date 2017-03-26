Киевская хунта продаёт недоделанную «Украину» за долги, очень символичное действие

Власти страны приняли решение о демилитаризации судна, которое стоит без движения 33 года, чтобы погасить задолженность по зарплате перед сотрудниками судостроительного завода Николаева

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного крейсера «Украина».

Заместитель губернатора Николаевской области Вячеслав Боне сообщил, что эта мера позволит погасить задолженность перед 656 судостроителями на сумму 51 млн гривен: «У вас стоит крейсер «Украина», есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется — там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы».

Крейсер «Украина» спустили на воду еще во времена СССР в 1990 году, а в октябре 1993 года его вывели из состава российского флота и перевели в собственность Украины. Власти страны дважды предпринимали попытку завершить его строительство и трижды формировали и распускали экипаж, но полностью реализовать проект не удалось — готовность судна оценивается в 75%.

Средств для достройки корабля в государственном бюджете нет, а содержание «Украины» ежемесячно обходится в 6 млн гривен.

Киев имеет опыт продажи недостроенного судна: после распила в 1992 году атомного авианесущего крейсера «Ульяновск» власти Украины несколько лет не могли реализовать получившийся металлолом, но в конце концов Пекин купил корабль, построенный на 67%, завершил его строительство и ввел в строй как авианосец «Ляолин».