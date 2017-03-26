Лоббисты ГИС «Контингент» пытаются принять скандальный закон в обход «вето» Президента России

Вчера в Государственной Думе состоялись показательные выступления организованной группы «сторонников» ГИС Контингент из Министерства образования и Минсвязи, которые должны были продемонстрировать массовую поддержку концепции «открытого информационного общества» и готовность россиян превратиться из народа в «контингент», а заодно и маргинализовать массовые протесты против отмены тайны частной жизни—которые, собственно, и вызвали «вето» Президента.



Тон слушаниям задал один из главных лоббистов «Контингента», председатель думского комитета по образованию Вячеслав Никонов. Отозвавшись во вступительном слове о «Контингенте» как о неизбежном и необходимом «шаге вперед», г-н Никонов «скромно» умолчал о том, что на данную инициативу было наложено «вето» Президента. Вместо слова «вето» византийствующий внук советского наркома Молотова сказал «мы заслужили замечание Президента», всем видом дав понять что особого значения этот «упрек» не имеет. Кстати, слова «вето» старательно избегали и большинство других ораторов: его осмелились произнести только представители родительской общественности Денис Давыдов и Николай Мишустин и депутат ГосДумы Олег Смолин, пожелавший участникам слушаний найти баланс между интересами «управленческих волков и родительских овец».



Именно «волки» из Министерства образования, Минкомсвязи, Общественной палаты, а также ряда региональных правительств –от Татарстана до Ростова и Новосибирска, и были главными солистами этих слушаний. На разные голоса, все они рассказывали какое благо жить при «Контингенте» и электронных дневниках, как удобно хранить всю информацию в одном месте , как это экономит время учителям и чиновникам и т.п. Главный аргумент почти всех сторонников «Контингента» (большинство из них явно были хорошо знакомы друг с другом: после слушаний они дружно фотографировались вместе и бурно обсуждали что «все прошло как по нотам») был такой: вся информация, которую собираются объединить в ГИС Контингент, уже собрана, и в любом смартфоне ее гораздо больше чем в «Контингенте».



Представителю Общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге, который хотел опровергнуть этот манипулятивный довод, слова не дали из-за недостатка времени.



Между тем, как уже сообщала «Катюша» разработчики ГИС «Контингент» хотят объединить (и в ряде регионов, где «Контингент уже незаконно действует в «пилотном режиме»--уже объединили) в одной базе данных информацию

- об успеваемости школьника

- о его здоровье, в частности, болезнях, прививках и др.

- о положении дел в семье, в частности, о составе семьи, местах работы отца и матери, отношениях в семье и т.п.



В результате на каждого учащегося должно быть составлено полное электронное досье, доступ к которому, согласно тексту закона, на который наложил вето Президент, может получить не только ЦРУ, но вообще любой желающий. В смартфоне такой систематизированной информации нет и быть не может, не говоря уж о том, что в смартфон попадает в основном та информация, которую пользователь сам туда закачивает. Неслучайно объединение разнородных баз данных прямо запрещено ч. 3 ст. 5 ФЗ «О персональных данных» («Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях несовместимых между собой»). Это правило обеспечивает защиту конституционного права на неприкосновенность частной жизни (ч.1 ст.24 Конституции РФ). И именно на это обратил внимание депутатов Президент в своем «вето».



Практически все участники слушаний это проигнорировали, причем некоторые в открытую глумились над необходимостью спрашивать согласия на размещение информации у субъектов персональных данных—то есть, у нас с вами.



В качестве иллюстрации можно сослаться на письмо Минобра Пермского края от 19.11.2015 г., согласно которому в АИС «Контингент» вносилась информация о здоровье детей, в том числе о группе здоровья, о группе инвалидности, о причинах инвалидности, медкарта ребенка, наличие потребности в длительном лечении и др. А дня поступления в школу в некоторых регионах стали требовать информацию в том числе по УЗИ органов ребенка на основании пункт 23 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них".



В случае внедрения электронной системы «Контингент» и внесения в нее указанной информации мы создадим базу органов всех российских детей в общенациональном масштабе с личными данными ребенка и его семьи. Наряду с лоббированием опасных инициатив в сфере детской трансплантологии и с учетом стотысячных очередей на органы в странах зарубежья, опасность подобной базы становится очевидной.



Однако, вернемся к слушаниям. Помимо игнорирования требований Президента, лоббисты «Контингента» взяли на вооружение тактику маргинализации народного протеста против отмены тайны частной жизни. Так, на слушаниях в числе горячих сторонников «Контингента» и электронного дневника выступил некий директор школы Гусев, представляющий псевдородительскую «Национальную родительскую ассоциацию» - которая создана чиновниками для симуляции общественной поддержки всевозможных ювенальных и т.п. антисемейных инициатив. Представлявший Общественную палату некто Русаков заявил что в отношении «Контингента» развязана информационная война, и все сотни тысяч обращений против этой системы написаны под копирку и взяты с «трех сайтов» (в том числе, видимо, с сайта РИА Катюша)—намекая, что мы просто ввели Президента в заблуждение. Об этом же говорил, кстати, и Вячеслав Никонов, который после эмоционального выступления главы «Родительского отпора» Николая Мишустина отпустил несколько едких реплик по поводу того, что большинство (читай—все нормальные люди) абсолютно не против «Контингента» и электронных дневников, но в обществе всегда найдется небольшое количество недовольных (например, людей, живущих по советским паспортам или сектантов), но это не повод отказываться от прогресса и «возвращаться в каменный век».



Самым здравым выступлением стала речь главы «Лиги безопасного интернета» Дениса Давыдова, который заявил что говорить о безопасности хранения данных в интернете, на фоне скандалов с утечками терабайтов личных данных из архивов ЦРУ в базы типа «Викиликса», как минимум, несерьезно, и что наша «отсталость» в вопросах хранения информации (которая сейчас рассортирована более чем по 40 разнородным базам данных)—на самом деле--преимущество







Кстати, для тех, кто еще верит в сказки лоббистов «открытого информационного общества» про «защищенность» баз данных, в том числе таких как «Контингент» или «Дневник.ру», напомним что ресурс «Дневник.ру», в который внесены данные по 5,5 млн российских школьников, принадлежит 100%-му учредителю - кипрскому офшору «И.Ар.Эйч. Эду революшнхолдингз Лтд» (I.AR.EICH. EDU REVOLYUSHN KHOLDINGZ LTD), зарегистрированному в Никосии, а руководит Обществом выпускник Колумбийского Университета в Нью-Йорке Леви Гавриил Давидович 1982 года рождения.



В результате слушаний Вячеслав Никонов, как обычно, пообещал «учесть все мнения» в ходе работы согласительной комиссии, а также дал понять что новый текст законопроекта будет готов уже к 21 апреля. По сведениям РИА Катюша, согласительная комиссия, хоть и была формально создана, на самом деле не собиралась ни разу—и вчерашние слушания были первой и пока единственной попыткой обсуждения ситуации вокруг «Контингента» с момента отклонения этого закона Президентом.



Хотя полностью проигнорировать мнение Президента Дума скорее всего не решится (в проекте резолюции слушаний есть упоминание о том, что необходимо прописать в законе все виды информации, которые подлежат занесению в «Контингент»---а в отклоненном Президенте законопроекте перечень таких сведений спускался на уровень исполнительной власти), есть все основания полагать что лоббисты антисемейных технологий попытаются протащить в итоговый законопроект максимальное количество опасных новшеств. В этой связи единственным выходом из ситуации является требование снять данный законопроект с рассмотрения. Об этом же в экслюзивном комментарии «Катюше» заявила и член Совета Федерации Елена Мизулина, которая вчера не смогла прибыть на слушания по болезни:



Мое твердое убеждение - законопроект, предусматривающий появление в России единых федеральной и региональной электронных баз, названных «Контингентом обучающихся», является опасным по своей сути. И должен быть отклонен.



Каждое из концептуальных положений законопроекта: кто формирует единую базу обучающихся, какую информацию она содержит, кто имеет к ней доступ - по сути своей способны принести только вред. Я полагаю, что доработка закона в данном случае бессмысленна, единственный возможный вариант - его полное отклонение.



Общественный уполномоченный по защите семьи в Петербурге призывает наших читателей продолжать бомбардировать Думу и Президента своими обращениями с требованием снять данный закон с рассмотрения. Образцы—на сайте ОУЗС.

