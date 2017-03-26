Майдан в Белоруссии: в Минске ОМОН задерживает участников обезглавленного заговора

26.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Майдан в Белоруссии: в Минске ОМОН задерживает участников обезглавленного заговора
 
В Минске сотрудники ОМОНа задержали несколько десятков участников несанкционированной акции оппозиции, посвящённой так называемому Дню воли, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ОМОН перекрыл часть Проспекта Независимости в центре Минска.
 
Участники акции не смогли дойти до места сбора и попытались провести митинг, не доходя до него. 
 
По данным TUT.by, в районе академии наук, площади Якуба Коласа и площади Победы задержаны десятки человек.
 
Ранее не зарегистрированная в Белоруссии правозащитная организация «Весна» заявила, что правоохранительные органы проводят обыски в её офисе в Минске.

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