Майдан в Белоруссии: в Минске ОМОН задерживает участников обезглавленного заговора

В Минске сотрудники ОМОНа задержали несколько десятков участников несанкционированной акции оппозиции, посвящённой так называемому Дню воли, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ОМОН перекрыл часть Проспекта Независимости в центре Минска.

Участники акции не смогли дойти до места сбора и попытались провести митинг, не доходя до него.

По данным TUT.by, в районе академии наук, площади Якуба Коласа и площади Победы задержаны десятки человек.

Ранее не зарегистрированная в Белоруссии правозащитная организация «Весна» заявила, что правоохранительные органы проводят обыски в её офисе в Минске.