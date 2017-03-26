Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против российских организаций

Министерство иностранных дел России выразило разочарование решением американских властей ввести санкции против восьми российских организаций. Соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовано на странице ведомства в сети Facebook.

"Решение администрации США о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, в том числе связанных с авиастроением и подготовкой летных специалистов, вызывает недоумение и разочарование, - говорится в сообщении. - Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не причиняет, однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией".

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что этот шаг "не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории". Действия Вашингтона противоречат утверждениям о приоритетности борьбы с террором, который угрожает и самим США, уверены в МИД.

Захарова полагает, что американские власти "идут на поводу у тех, кто сделал своим основным занятием последовательное разрушение российско-американского сотрудничества". "Эти деятели давно ищут врагов не там, где они реально существуют. Интересам безопасности США подобный подход явно не отвечает", - подытожила представитель МИД.

Ранее стало известно, что США в рамках так называемого законодательства о нераспространении по Ирану, КНДР и Сирии ввели санкции в отношении восьми российских организаций, включая входящие в Ростех АО "Рособоронэкспорт", НПО "Базальт", 150-й авиаремонтный завод, коломенское Конструкторское бюро машиностроения.