Навальный – козёл-провокатор. Он вам не Леша. Кто же его посадит?





В отечественном Уголовном кодексе существует такая статья, как 74, которая в части третьей гласит: «Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности…, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда». И эта статья применяется в законодательстве с завидной регулярностью.



Но как только дело касается особо доверенных персонажей, то о любых нарушениях предпочитают благополучно забывать. Кто-то сомневается в том, что после очередной провокации с попыткой вывода своих адептов на незаконный митинг 26 марта, так называемые, служители закона даже и не подумают о замене Навальному условного срока на реальный? Конечно, нет. Гражданин дважды условно осужденный будет продолжать давать интервью дружественным СМИ и рассказывать о кровавом режиме, находясь, разумеется, на свободе. В красивом офисе или выходя из дорого автомобиля, в окружении помощников, секретарей и охранников.



А сотни охмуренных его призывами «Все на несанкционированный митинг! Он вам не Димон!» отправятся под дубинки ОМОНа и многие из них, протестуя и веря провокатору Навальному, окажутся в следственных изоляторах по справедливому обвинению в массовых беспорядках, сопротивлении сотрудникам полиции и нарушении правил проведения митингов. Кто-то, наверняка, сядет на пару-тройку лет. Навальный же не может существовать без посадок (других людей), иначе не интересно, нет того эффекта. И о севших традиционно пошумят и забудут. И в первую очередь Навальный, благополучно отправивший в колонию даже своего брата. Разумеется, только ради успеха «общего дела борьбы».



Вспомните историю с Болотной. Всего по делу проходило 25 человек, большинству из которых предъявлялась 212 статья УК «Массовые беспорядки». Однако, гражданина Навального каким-то странным образом среди них не оказалось. Ну, нет его. И всё. И изначально не было. А вот небольшое видео о том, как происходили те самые события 6 мая 2012 года. На первом плане абсолютно непричастный и невиновный гражданин Навальный. Так будет и на сходке «Он вам не Димон», запланированной на ближайшее воскресенье:









Наблюдая за откровенными, ничем даже не прикрытыми провокациями Навального, возникают совершенно однозначные аналогии. Вот, как в этом коротком фильме, где ни разу даже не упоминается фамилия «Навальный». Там всё происходит без слов. Но попадает точно в десятку. Называется «Козел-провокатор» …







PS. Если гражданина Навального обидит его титул - «козел-провокатор», то я хочу увидиться с ним в суде. С удовольствием жду иск о защите, простите, «чести и достоинства» этого гражданина. И в прямом эфире на радио или на ТВ также готов за козла ответить. И обосновать, что Навальный - стопроцентный козел-провокатор. Хотя, наверняка, отмолчится и в дебаты не вступит. Ему комфортней и безопасней на «Дожде» с другом Чубайсом мило беседовать…