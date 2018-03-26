Николай Цискаридзе поведал тайну своего рождения



Ламара Николаевна родила сына в 43 года. Мама народного артиста России предвидела, что ее наследник добьется всего, чего сам захочет. По словам Цискаридзе, даже к дате своей смерти женщина подготовилась заранее.

Николай Цискаридзе стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1». Народный артист России поведал о покойной матери, которая полностью посвятила себя сыну. Ламара Николаевна оставила устроенный быт в Тбилиси, хорошую работу, бросила мужа - все ради того, чтобы любимый сын смог учиться в Московском хореографическом училище.

Цискаридзе рассказал, что никогда не знал родного отца. Мальчика воспитывали мама, которая привила Николаю любовь к балету, и няня. Ламара Николаевна не скрывала от сына подробности его судьбы, поэтому он никогда не назвал отчима папой.

«Отчим появился в моей жизни, когда я еще не разговаривал. Мне сразу объяснили, что я родился от другого мужчины. Как это случилось, мама, конечно, не говорила. Она с такой легкостью умела перевести разговор... Я же у нее появился, когда ей было 43 года. Она меня приучила с детства к дорогим вещам. Мама хотела быть всегда молодой, поэтому я называл ее по имени. В семье все работали, все пахали с утра до вечера. Так как я родился поздно, бабушки умерли, меня воспитывала няня. Это была фантастическая женщина. Уже повзрослев, я понял, что она мне не родная. Няня была настоящей киевлянкой, мой первый язык - украинский», – поделился Николай.

Цискаридзе рассказал, что советские врачи ставили Ламаре Николаевне диагноз «бесплодие». Она уже отчаялась родить, пока не сходила в храм.

«Как-то мама пришла в церковь, она была очень верующая, там какая-то бабушка рассказала ей, что в горах есть разрушенный храм, состоящий из одной стены, на ней - изображение девы Марии», – объяснил Цискаридзе.

Пожилая женщина наказала Ламаре Николаевне отправиться к стене и попросить у высших сил ребенка. «Она туда пошла, попросила... Потом мамин гинеколог меня все время называла чудом», – добавил артист.

Николай отметил, что мама обладала необычными способностями, она умела гадать. По словам артиста, сам он скептически относился к предсказаниям Ламары Николаевны, однако перед экзаменами во время учебы в училище всегда спрашивал у нее номер билета. Мама звезды ни разу не ошиблась.

Дату своей смерти Ламара Николаевна также знала заранее. Последние месяцы она провела в больнице: у нее случился инсульт. Николай настоял, чтобы родительница прошла полное обследование в клинике. Женщина разговаривала с сыном перед уходом. Артист поведал, что его шокировало, когда он увидел маму в морге.

«У нее был свежий маникюр. Я тогда подумал: «Господи, какие услуги в морге?!» Оказывается, мама знала, что она на днях уйдет и попросила санитарок позвать маникюршу в реанимацию… Сделать ей маникюр и педикюр. Я ни разу не видел маму без макияжа или с неухоженными руками. Поэтому я всегда первым делом, знакомясь с человеком, смотрю на его руки», – отметил Николай.



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