Один только факт встречи Марин Ле Пен с Владимиром Путиным уже может подарить ей победу на выборах

Как сообщается в отечественных и зарубежных средствах массовой информации: "...в рамках визита в Москву кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен встретилась с Владимиром Путиным в Кремле".

По поводу этой поездки Ирина Алкснис написала и опубликовала весьма толковую статью под названием "Марин Ле Пен идет ва-банк"

Правда, вынужден указать, что "завлекательное" название текста ("идёт ва-банк") входит в противоречие с довольно здравой логикой кремлёвской гостьи:

"Визит Марин Ле Пен в Россию всего за месяц до президентских выборов – это не глупость и не отчаянная храбрость идеалиста, а грамотный расчет опытного и талантливого политика. В ситуации почти гарантированного поражения ей нет смысла пытаться заполучить дополнительные голоса левых. Зато демонстрируемые упорство и принципиальность могут сыграть ей на руку".

Потому что победа Макрона не так уж однозначна.

Засомневаться в ней можно сразу по нескольким причинам:

1. Недавняя избирательная кампания в США показала, что статистическим опросам надо верить с очень большой осторожностью - зачастую они являются не столько отражением реального настроения избирателей, сколько инструментом давления на них.

2. Франсуа Олланд - весьма слабый и не популярный президент, однако, он президент ДЕЙСТВУЮЩИЙ, с немалыми возможностями в плане использования административного ресурса. Совершенно не является секретом, что Макрон - его протеже. И то, что Франсуа никоим образом не сможет в качестве президента Франции ещё раз "продать" французам себя, ещё не значит, что он не сможет пытаться "протолкнуть" кого-то другого.

Однако, неожиданное осознание этого (если кому-то удастся полностью открыть на "сии факты" глаза французам), может здорово помешать Эммануэлю Макрону (настолько, что не поможет даже его имя, столь популярное для мужчин всего мира!)

3. Есть довольно "плотные" подозрения, что Макрон - голубой (или би-сексуал, что, по сути, одно и то же). Но если Олланду удалось под влиянием Обамы и всемирного "голубого" лобби "продавить" для Франции возможность гомосексуальным парам официально узаконивать свои отношения, то это не значит, что французские мужчины перестали быть одними из самых преданных в мире почитателей женщин и классических отношений.

Что, кстати, подтверждает немалое количество многотысячных уличных выступлений во Франции против узаконивания однополых браков - большинству французов так называемая толерантность (к лисбиянкам, "голубым" и прочим "извращенцам") точно не нравится!

И, поэтому - "голубого" президента в ближайшей истории Французской республики не случится, если народ относительно такой окраски кандидата получит однозначную уверенность. Тем более, что предвыборные баталии за кресло президента сопровождаются небывалой войной компромата. Так что если завтра вдруг появятся точные факты насчёт "голубизны" Макрона, он "пролетает" над Елисейским дворцом, как "фанера над Парижем".

4. Сегодня вечером (24 марта сего года) вечерние "Вести" на телеканале "Россия" сообщили, что газета Фигаро уже провела параллели между поддержкой Путиным будущего президента Трампа (который был успешно избран), и такой же поддержкой Марин Ле Пен (жалко, что я (КМ) не смог пока найти в интернете эту статью вышеуказанной газеты).

Как мы помним, менталитет западного обывателя, такой из себя весь прагматичный, отнюдь не лишён суеверий. Известно, что данные обыватели боятся даже рядом оказаться с неудачником. И точно так же они восторгаются людьми, приносящими удачу, они хотят хоть постоять рядом с ними, а ещё лучше дотронуться.

Нашего президента огромное количество людей считает самым значимым человеком в мире, и точно так же - невероятно удачливым. Очень многие верят, что его поддержка почти "на автомате" способна и подарить удачу человеку, которого он этой поддержкой "отметил".

Уверен, что отныне и большинство французов верит, что уже одной только встречей Путин подарил удачу Марин Ле Пен.



А вера избирателя в подобное, как известно, почти однозначно трансформируется и в само избрание!