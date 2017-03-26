Пластиковый армагеддон гораздо ближе чем нам кажется

Ежегодно в мире образуется около 300 млн тонн пластика — по весу это больше, чем 900 небоскребов Empire State Building. Этот материал хорош многим, но его использование вредит окружающей среде, так как по большей части он не подвергается биологическому разложению. Ученые подсчитали, что ежегодно в Мировом океане оказывается более 8 млн тонн такого мусора. При этом до 80% пластика попадает в море с суши, и только 20% с кораблей.

Острова в океане

Плавающие бутылки, обертки, пакеты засоряют океаны, образуя в них целые "острова". Рост уровня загрязнения пластиковыми отходами признается одной из наиболее тревожных экологических проблем планеты. Особую опасность представляет микропластик. Он образуется из-за того, что со временем полимерные отходы измельчаются до микрогранул. Сегодня, по подсчетам специалистов, в наших океанах уже накопилось около 51 трлн тонн микропластика.

Такой мусор наносит огромный вред нескольким сотням видов морских животных. Дело в том, что рыбы, киты, тюлени и другие морские обитатели зачастую заглатывают его, принимая за еду. Удивительно, но, как показало недавнее исследование шведских ученых, опубликованное в журнале Science, мальки рыб даже больше склонны поедать микропластик вместо планктона приблизительно так, как подростки предпочитают фастфуд здоровой и сбалансированной пище. Эксперты отмечают, что к 2050 году пластик окажется в желудках 99% морских птиц. А в конечном итоге — по пищевой цепочке — он оказывается и на наших обеденных столах.

Можно ли победить пластик

Подсчитано, что в среднем человек пользуется одним полиэтиленовым пакетом в течение 12 минут, тогда как на его разложение уходит от 400 до одной тысячи лет. В 2010 году каждый европеец использовал около 200 таких пакетов для переноски продуктов. Большая часть из них — 90% — не была отправлена в переработку. С учетом практичности пластиковой тары ей трудно найти альтернативу, особенно в пищевой промышленности. Поэтому, согласно прогнозам, объемы ее потребления в будущем будут только расти. Так, к 2020 году в ЕС в мусор превратятся порядка 8 млрд полиэтиленовых пакетов. Сегодня мы уже производим в 20 раз больше пластика, чем в 60-е годы ХХ века. А к 2050 году его производство вырастет в 3-4 раза, при этом большая часть в конечном итоге осядет в Мировом океане на многие столетия. Уже сегодня ущерб от пластика морским экосистемам оценивается в $8 млрд.

Решение проблемы пластиковых отходов давно беспокоит специалистов. Сжигание и захоронение наносят ущерб окружающей среде из-за токсичности, поэтому ученые по всему миру пытаются найти другие способы их уничтожения. Например, японские специалисты обнаружили бактерию, способную поедать широко применяемый в мире для изготовления различных емкостей полиэтилентерефталат — ПЭТ, используя его в качестве источника энергии. Похожие исследования проводят и израильские биотехнологи. Однако до широкого практического внедрения таких способов утилизации пока далеко.

Другой вариант справиться с проблемой — найти пластиковым бутылкам новое применение, например, использовать их вторично или производить другие предметы — от одежды до дорог. Но также важно бороться и за сокращение их производства и потребления.

ЧистыеМоря

Программа ООН по окружающей среде в феврале этого года запустила глобальную кампанию против морского мусора "Чистые моря" (хештег #ЧистыеМоря). Она призывает правительства начать политику сокращения пластика, свести к минимуму использование пластиковой упаковки, а также поменять отношение потребителей к одноразовым вещам, прежде чем последствия для морей окажутся необратимыми.

К кампании присоединились десять стран — Бельгия, Коста-Рика, Франция, Гренада, Индонезия, Норвегия, Панама, Сент-Люсия, Сьерра-Леоне и Уругвай.

Экологи бьют тревогу

Проблема пластикового мусора в море актуальна и для России. Например, ежегодно с бытовыми стоками в водосборный бассейн Балтийского моря попадает около 130 тонн полиэтиленовых частиц продуктов личной гигиены. "До 40 тонн частиц микропластика, имеющих диаметр менее 5 мм, ежегодно сбрасываются в водосборный бассейн Балтийского моря вследствие использования таких продуктов, как средства для мытья тела, гели для душа и скрабы", — говорится в отчете Хельсинкской комиссии по Балтийскому морю. "Важно осознавать, что морской мусор все более разнообразен, нужно изучать, сколько времени он разлагается. Нам нужно более четко ставить задачи по снижению количества этого мусора", — считает эксперт Центра экологических решений, представитель коалиции "Чистая Балтика" Евгений Лобанов. Объединение предлагает запретить одноразовые пластиковые пакеты по всему Балтийскому региону, поскольку это очень существенный источник загрязнений.

В последнее время в России всерьез заговорили о сокращении производства и потребления пластиковой тары. Министерство природных ресурсов и экологии будет стимулировать ритейлеров к переходу на бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, заявил в июне глава ведомства Сергей Донской. "Вопрос не стоит о поголовном запрете, но стимулировать те же самые торговые центры к переходу на бумажные пакеты вполне возможно. И, кстати, через утилизационные платежи это будем делать. У нас для этого есть и нормативная база", — заявил он.

Министр также назвал "благородным делом" идею сокращения производства пластмассы и переход на саморазлагающиеся пластики.

Также Минприроды готовит предложения по запрету использования одноразовой посуды и полиэтиленовых пакетов в особо охраняемых природных зонах, к которым относятся Сочи и Байкал.