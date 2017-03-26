Пожар в Балаклее как повод ввести войска НАТО на Украину

Вчера в половине четвертого ночи по московскому времени вблизи г. Балаклея на крупнейшем военном складе Украины, где хранилось 138 тысяч тонн танковых и артиллерийских снарядов, а также ракеты на площади 368 гектаров, начался пожар.



По сведениям РИА Катюша, эвакуировано почти 20 тысяч жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что огонь охватил около 50% территории военного арсенала, и добавил, что пожар будет продолжаться до 7 суток. Грохот от взрывов был такой, что стекла тряслись даже за 170 км в Ровеньском районе Белгородской области.







Украинские политики тут же обвинили в диверсии Россию. Мол, прилетела стая неопознанных беспилотников, которые тут же и подожгли склад. Версия, мягко говоря, не выдерживающая критики, даже не потому, что эти беспилотники, которым надо было бы пролететь больше ста километров, не видели ни местные жители, ни украинские пограничники с военными. На беду украинцев, местные жители рассказали нашему агентству, что еще за сутки до нынешнего пожара они слышали какие-то глухие взрывы.



Если взять за основу слова жителей окрестностей Балаклеи, то получается, что беспилотники или диверсанты сутки пытались поджечь склад, а он никак не разгорался. И на это спокойно смотрела сотня украинских военных, которая охраняла склад.



Местные жители в большинстве говорят, что там была не диверсия, а ревизия. Таскали снаряды, да продавали кому надо — ЛДНР тоже чем-то воевать надо, а тут проверка, вот и решили спалить. Другие говорят, что, наоборот, от небрежного обращения снаряды сдетонировали, командование склада пыталось справиться с пожаром собственными силами, и кричать караул начали, только когда загорелась уже треть склада.



Однако вариант с ревизией опровергают эксперты, знающие внутреннюю кухню украинской армии.



«Непонятно планировался ли приезд ревизоров из Киева в Балаклею и какой смысл что-либо прятать таким способом – легче по поддельным накладным «списать» отправленные налево снаряды на Восточном фронте, тем более, что армия, в отличие от МВД, подчиняется президенту. Это не поставки чего-либо за границу, оплачиваемые в твёрдой валюте, в рамках коррупционных схем, это война в соседней области, на которую можно списать решительно все», — рассказал живущий в Донецке автор газеты «Взгляд» Иван Лизан.



Однако, помимо разгильдяйства, есть и еще одна версия — Балаклею взорвали, дабы официально ввести войска НАТО. Об этом, в общем, не таясь сообщил сам Петр Порошенко, который вчера вечером дал поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее. Об этом сообщил украинский государственный портал УНИАН.



А теперь напомним, как развивались события. 22 марта на официальном сайте армии США army.mil была опубликована новость о том, что американские военнослужащие готовятся к развертыванию на Украине. Новость опубликовали под заголовком: «45-я пехотная бригадная боевая группа готовится к развёртыванию на Украине». На данный момент информация уже удалена. При переходе по ссылке, которая вела на соответствующую публикацию, появляется сообщение об ошибке 404.



В тот же вечер проходят пробные подрывы на складе, а сутки спустя в Харьковской области начинается фирменный ад, жителей эвакуируют, а вместо местных сотрудников МВД вводят части Национальной гвардии, которым поручают «бороться с мародерами», попутно окончательно зачистив город от оставшихся жителей.







Вечером, как уже сообщалось ранее, Порошенко дает поручение привлечь солдат НАТО к разминированию, а Верховный главнокомандующий НАТО призвал Сенат США максимально усилить украинскую армию.



«Они противостоят так называемым сепаратистам, которые на самом деле являются российскими ставленниками. Россия поставляет им смертоносное оружие и также испытывает там некоторые новые военные методы. Мы должны усилить украинские вооруженные силы настолько, насколько это возможно», - заявил генерал Скапарротти.



Не окажутся ли под видом «спасателей» в 100 километрах от границы России и 800 от Москвы кадровые военные НАТО, а сам склад не превратится ли в новую военную базу, на которую и пребудут новые вооружения для Украины, мы узнаем в ближайшие дни.



Примечательно и то, что сегодня Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Сенат ратифицировать протокол о вступлении Черногории в НАТО. О том, как превращают Черногорию в Украину для Сербии, наше агентство уже рассказывало.



Согласны с нами и эксперты — включение Черногории в НАТО - часть долгосрочного плана военно-политического руководства США по давлению на Сербию и отрезанию ее от выхода в море, уверен известный военный эксперт Игорь Коротченко. «Вашингтон никогда не скрывал, что хотел бы видеть в НАТО всю Европу, - заявил Коротченко. - И соответствующая политика будет продолжаться при любой администрации США. Исторически дружественная к России Сербия, по сути, окажется окруженной странами, входящими в военно-политический блок, который не так давно бомбил ее города», рассказал он.



Не слишком ли много совпадений для одних суток? Нет, если НАТО активизировалось с реализацией как проекта Междуморье, так и «Кольцо Анаконды.



С другой стороны хотелки НАТО — это еще далеко не реальность появление их солдат, как в Черногории, так и под Харьковом не останется без симметричного ответа со стороны России. А чем ответить, у нас есть.