Президент Латвии скромно умолчал «некоторые детали», вспоминая «нечеловеческий режим» Сталина

Несколько сотен человек возложили цветы к памятнику Свободы в память о жертвах депортации 25 марта 1949 года.

В шествии от Музея оккупации Латвии до памятника Свободы приняли участие несколько сотен человек, среди которых были председатель Сейма Инара Мурниеце и другие политики. Участники шествия держали в руках флаги трех балтийских государств.

Около памятника Свободы перед возложением цветов состоялась смена почетного караула.

С речью к присутствовавшим обратился президент Латвии Раймонд Вейонис. Он сказал, что сегодня отмечается один из самых тяжелых дней в истории Латвии, поскольку 25 марта 1949 года было депортировано более 42 тыс. латвийских жителей.

Эту трагедию нельзя забывать, так как главной целью депортации было сломить дух сопротивления, однако мечта о свободной Латвии никуда не исчезла, сказал Вейонис.

Не будем же забывать, как призывает нас мистер Вейонис. Будем же вечно помнить ВСЁ про "дух сопротивления" и "мечты о свободной Латвии":

Дух сопротивления и эта мечта особо ярко проявились в годы Второй мировой войны, когда храбрые латышские «зольдатен» несли «свет цивилизации и освобождения» темным варварам на Востоке. Для того, чтобы свет этот был ярче, виден дальше, а варвары лучше проникались вкусом истинной Свободы, «освободители» зажигали костры демократии по пути своего следования и освобождали русских варваров от всего, что мешало им идти по освещенному цивилизованному пути, включая их варварскую жизнь….

Таким образом, только на территории Белоруссии было использовано в качестве костров цивилизации и демократии 100 465 промышленных производственных зданий, 10 338 промышленных предприятий, включая все крупные электростанции (85 % их довоенного количества), 316 машинно-тракторных станций, 1 миллион 200 тыс. сельских зданий, в том числе 421 тыс. жилых домов колхозников (5 454 деревни), 8825 из 12 294 школ, 5 тыс. театров и клубов, 18 музеев, содержимое которых было изъято у нецивилизованных варваров и передано настоящей цивилизованной нации, про которую храбрый латышский министр обороны сказал почему-то по-английски: «We are welcoming German boots on the ground here in Latvia ever since 1940» (Мы с 1940 года рады немецкому сапогу на латышской земле) http://www.rosbalt.ru/world/2013/09/10/1173955.html

"От угрозы репрессий не был застрахован никто. О нечеловечности режима особо свидетельствует то, что среди вывезенных было много стариков и детей", — заявил в своей речи возле памятника Вейонис.

Он назвал этот день одной из самых мрачных страниц в истории Латвии, отметив, что "в наше время трудно осознать, что на территории Латвии за один день было пленено и увезено больше людей, чем сейчас живет во всем Огрском крае". В Сибирь отправили около 44 тысяч человек.

Режим Сталина был действительно нечеловеческий. После вывезенных нацистами только из Белоруссии на каторжные работы 400 000 человек (в том числе 24 000 детей), после расстрелянных, повешенных, сожженных заживо там же двух миллионов двухсот тысяч советских граждан, в том числе стариков, женщин, детей, из Латвии было вывезено с Сибирь 44 000 …

Ни хрена не умел считать режим Сталина, потому и назван сегодня президентом Латвии Вейонисом «просто нечеловеческим….» Ибо даже 1 к 10 не получается.... А ведь только в Легионе СС (Lettische SS-Freiwilligen-Legion) служило более 150 000 человек, не считая карательных батальонов… И надемократили они не только в Белоруссии…

В Российском государственном военном архиве (РГВА) также отложились документы, дающие представление о карательной активности на территории Ленинградской и Новгородской областей роты жандармерии, организационно входившей в штат 19-й латышской дивизии СС, которой для выполнения своих функций в определенных случаях передавался личный состав других боевых частей и подразделений этого соединения. В частности, 18 декабря 1943 года в деревне Заля-Гора, западнее Новгорода, было расстреляно около 250 мирных жителей; в начале января 1944 года вышеуказанное подразделение участвовало в массовых расстрелах в городе Чудово Ленинградской области; 21 января в деревне Глухая были заперты в сарае и расстреляны из пулеметов около 200 человек. Всего с 18 декабря 1943 года по 2 апреля 1944 года личный состав 19-й латышской дивизии СС участвовал в карательных акциях, в ходе которых было уничтожено 23 деревни (в 13 из них расстреляно до 1300 человек).

В исторических источниках встречаются примеры зверского отношения латышских легионеров СС к военнопленным. В частности, 6 августа 1944 года личным составом 43-го полка 19-й латышской дивизии Ваффен-СС были замучены 14 только что захваченных советских военнопленных из 65-го Гвардейского стрелкового полка 22-й Гвардейской стрелковой дивизии. В спецсообщении начальника Управления контрразведки “СМЕРШ” 2-го Прибалтийского фронта от 18 августа 1944 года «Об издевательствах немцев и их пособников из латышских частей “СС” над советскими военнопленными» отражены следующие свидетельства этой трагедии: «Рядовому Караулову Н.К., младшему сержанту Корсакову Я.П. и гвардии лейтенанту Богданову Е.Р. немцы и предатели из латышских частей СС выкололи глаза и нанесли во многих местах ножевые ранения. Гвардии лейтенантам Кагановичу и Космину они вырезали на лбу звезды, выкрутили ноги и выбили сапогами зубы. Санинструктору Сухановой А.А. и другим трем санитаркам вырезали груди, выкрутили ноги, руки и нанесли множество ножевых ранений. Зверски замучены рядовые Егоров Ф.Е., Сатыбатынов, Антоненко А.Н., Плотников П. и старшина Афанасьев. Никто из раненных, захваченных немцами и фашистами из латышей, не избег пыток и мучительных издевательств».14

Об участии в карательных акциях и их технологии в прифронтовой зоне дают представление новые документы. В частности, материалы протокола допроса капитана 19-й дивизии Ваффен-СС В. Кирштейнса (22.12.1945):

«Мне известно следующее, что при отступлении 19-й дивизии «СС», по приказу коменданта дивизии ШТРЕКЕНБАХА, начиная от гор. Опочки вплоть до Курляндии Латв. ССР, в районе действий 19-й дивизии было приказано всему мирному населению покинуть свое место жительства и двигаться на Либаву, и в сторону Риги. Кто не хотел выполнять данного приказа, то полевая жандармерия применяла насильственные меры «эвакуации» […] Юго-восточнее гор. Остров на дуге реки Великой 19-й дивизией «СС» при занятии позиции в радиусе по фронту 12 километров были сожжены все постройки и деревни мирного населения со всем их имуществом, а население перед этим было угнано в Латвию. Всего таким образом было сожжено 19-й дивизией «СС» около 2000 домов /две тысячи/ до тла, даже вырубали и сжигали фруктовые сады и деревья. Данные злодеяния производила группа, выделенная из каждой роты дивизии. Приказ издавал ШТРЕКЕНБАХ, а контроль исполнения проводила полевая жандармерия дивизии под руководством капитана, фамилию которого сейчас не помню. Все это относится к периоду марта-апреля 1944 года» (ЦА ФСБ России, Ф. Н-18313. Т. 3. Л. 201-203. Подлинник. Машинопись.)

И вот за все эти «подвиги» - 44 000 высланных в Сибирь… Этот нечеловеческий сталинский режим был такой нечеловеческий… В статье «Русский холокост» я уже писал, что, общаясь с американцами и англичанами, несколько раз рассказывал им про подвиги латышских цивилизаторов в 1941м-1945м, спрашивая каждый раз: «Что было бы со страной (народом), делегировавшим своих "зольдатен", если бы они ТАКОЕ совершили на территории США?» и неизменно получал одинаковый ответ: «Эта нация просто перестала бы существовать…»

А сталинский режим был такой нечеловеческий…. (Раймонд Вейонис, президент Латвии)

Вместо послесловия: Народы, созданные для войны с Россией