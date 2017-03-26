Россия будет добывать энергию Солнца на орбите и передавать её лазером на Землю

26.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

2

Российская корпорация «Ростех» сообщает о разработке спутниковых систем преобразования солнечной энергии в лазерное излучение, которые будут передавать энергию на Землю.

Преобразование солнечной энергии будет происходить на базе кислород-йодного лазера «Фойл» мощностью 1 ГВт, который установят на орбитальных спутниках. Электроэнергия вырабатывается за счет применения лазерно-оптической адаптивной системы формирования угловой расходимости до 10-7 рад.

Над созданием устройства работают специалисты инновационного холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию «Ростех».

«В настоящий момент мы завершили научно-исследовательскую работу — нашими учеными разработан экспериментальный стенд с кислород-йодным лазером с накачкой солнечного излучения. Проект технического задания на опытно-конструкторскую работу по данному изобретению полностью подготовлен. Планируется, что финальный этап, предполагающий создание лазерных систем преобразования солнечной энергии, будет выполнен после 2020 года», — сообщил первый заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Сергей Попов.

Системы преобразования солнечной энергии станут еще одним шагом к переходу к возобновляемым источникам энергии и «позволят изменить существующую тенденцию превалирования углеводородных источников», сообщает «Ростех».

 

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
80, за 0,298