Руководители госкомтарифэнерго встретились с предпринимателями Абакана

Такие личные встречи прошли уже в Усть-Абакане и Черногорске. Главный вопрос, который обсуждают предприниматели Хакасии и руководство госкомтарифэнерго — изменение стоимости электроэнергии для прочих потребителей (все, кроме населения).

Напомним, ценовое регулирование в отношении электроэнергетической отрасли осуществляется на основании Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и иных нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми Госкомтарифэнерго Хакасии не устанавливает конечные тарифы для потребителей (кроме населения). Окончательная цена состоит из регулируемой части (это плата за услуги по передаче электрической энергии по сетям региональных сетевых организаций, плата за услуги энергосбытовых организаций – гарантирующих поставщиков, и прочие инфраструктурные платежи), а также нерегулируемой части, которая состоит из стоимости электроэнергии, складывающейся на оптовом рынке.

Стоит отметить, что эта цена постоянно меняется. Так, есть сезонные колебания, связанные с технологическими процессами, а также особенностями конкретного потребителя (мощность, уровень напряжения, двухставочные и трёхставочные тарифы и т.д.). В связи с этим назвать конкретную цифру – на сколько изменится тариф для прочих потребителей, включая предпринимателей Хакасии, невозможно. Поэтому каждую ситуацию необходимо рассматривать в индивидуальном порядке.

Что касается регулируемой части, которую утверждает Госкомтарифэнерго Хакасии в соответствии с возложенными на него полномочиями, то при установлении новых тарифов были максимально оптимизированы затраты регулируемых организаций и учтены все предписания, выданные контролирующими органами.

"Обеспокоенность предпринимателей в связи с увеличением тарифов предельно понятна, — комментирует председатель Госкомтарифэнерго Хакасии Марина Пономаренко. — Но здесь также нужно учитывать, что рост цены на электроэнергию обусловлен общими процессами в экономике. Для определения экономической составляющей данной проблемы необходимо понять, какой процент в себестоимости производимой продукции предпринимателей занимает электроэнергия? Для этого мы проводим личные встречи с предпринимателями".

Массовые собрания уже прошли в Черногорске и Усть-Абаканском районе, а также в Абакане. Полученную информацию руководство госкомтарифэнерго, а также представители других министерство и ведомств проанализируют и сделают выводы.

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