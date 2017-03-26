Сирия, Хама: правительственной армия и ВКС России смешивает «чертей» с землёй





Коротко о развитии событий в северной Хаме.

К 25 марта обстановка для САА продолжает оставаться сложной, но уже отмечаются первые признаки стабилизации ситуации.

В ходе вчерашних боев в западной части Эль-Латминского выступа САА смогла удержать за собой город Михрада и пресечь обходной маневр боевиков к северо-западу от города, который был направлен к Марзафу, с целью отрезать город и его гарнизон от основных сил сирийской армии. В результате, боевики были вынуждены отставить часть занятых территорий и отойти на север, а САА сохранили своеобразный выступ, который нависает над флангом и тылом боевиков ведущих наступление в районе Хаттаба. В случае утери боевиками оперативной инициативы, район Михрада станет самым очевидным плацдармом для проведения контрнаступления.



В восточной части выступа, САА и боевики обменялись рядом ударов к югу от Маана, которые не дали решительно результата одной из сторон. Боевики таким образом потеряли темп, а САА смогли замедлить развитие инициативы боевиков на этом направлении. Впрочем, бои продолжались здесь и у тром, так что говорить о полной ликвидации угрозы Маану говорить пока рано. На утро САА отчитались, что отбили деревню Каукаб к югу от Маана и ликвидировали вклинивание боевиков в свою оборону





Наиболее ожесточенные бои 23-24 марта развернулись в районе Хаттаба, Арцеха и Комхана. В ходе контрудара 23 марта, 11-я дивизия смогла отбросить боевиков из Арцеха и выйти к Хаттабу, но боевики в итоге удержали Хаттаб и снова заняли Арцех, армия отошла к военной базе в районе города, при этом была оставлена важная высота к юго-западу от Арцеха. Полностью погасить наступательный порыв тут по-прежнему не удается.

Успешнее дела развивались для САА в ходе боев у Комхана. Боевики предприняли решительную атаку с целью захвата города и даже смогли зайти в него, но там столкнулись с резервами САА, которые подходили со стороны Хамы. В ходе встречных городских боев, боевики были разбиты, часть из них попала в тактическое окружение, где они понесли существенные потери, после чего боевики отступили из города. Как отмечают сирийские источники, серьезную помощь армии смогли оказать местные ополченцы, которые приняли самое активное участие в боях за родной город.



С обеих сторон идет подтягивание резервов - отмечаются передвижения колонн боевиков к югу от Идлиба. САА в свою очередь перебрасывают подкрепления из под Дамаска и Алеппо, ввиду чего нагрузка на операцию с обеих сторон увеличиваются. В сражении с обеих сторон участвует около 13-16 тыс. человек. Стоит отметить один примечательный факт - среди техники боевиков засветилась турецкая БМП которые турки обильно передавали боевикам для операций против Халифата в районе Аль-Баба. Теперь одна из них всплыла в северной Хаме.



В целом, боевики по-прежнему владеют оперативной инициативой и о купировании последствий прорыва фронта в Северной Хаме говорить пока рано, но подходящие резервы в районе Маана и к северу от столицы провинции уже вступили в дело, что сразу замедлило продвижение боевиков. Активная работа ВКС РФ и ВВС Сирии, так же способствует торможению наступления противника. По всей видимости потребуется еще несколько дней, чтобы стабилизировать фронт к северу от Хамы и приступить к ликвидации последствий.





А вот и наш старый знакомец Т-90 захваченный боевиками "Нуреддин-ан-Зинки" летом 2016 года в ходе боев за фермы Маллах.

Тогда он за несколько сотен тысяч долларов был выкуплен "Ан-Нусрой" и наконец то всплыл под флагом боевиков в ходе наступления на Хаму.

Будет интересно посмотреть, переживет ли он его.









Боевики за планированием.



Работа авиации в северной Хаме.











































Перевозка ТОС-1 в районе Тартуса. Предположительно, машины отправят на Хаму.













Ополченцы Комхана.





"Тигры" в районе Комхана.

После успешного боя.















































