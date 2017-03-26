Скачок энерготарифов губителен для бизнеса Хакасии

26.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Ситуацию необходимо менять. В этом мнении сошлись предприниматели и представители правительства республики на прошедшей вчера в госкомтарифэнерго встрече.

 

 

Началась она  конфронтационно, закончилась  конструктивно.  Вначале предприниматели обвинили госкомтарифэнерго в повышении тарифов и во введении общественности в заблуждение. В частности, показывая свои платежки,  они заявили, что рост тарифов составил более, чем  15-20 процентов. Именно эту цифру называли специалисты госкомтарифэнерго. Заместитель главы госкомитета Олег Тропин объяснил,  что это  средняя цифра по году, в  первые месяцы на повышение наложился рост оптовой цены. Предприниматель  Ольга Гончарова спросила, почему регулятор  так резко поднял свою составляющую тарифа – это сбытовая наценка и передача электроэнергии. Олег  Тропин объяснил, что этот рост энергетики экономически обосновали, и если бы госкомтарифэнерго  Хакасии занизил процент, то проиграл бы в суде.   На увеличение тарифа повлияло  окончание «последней мили», перекрестного субсидирования РусАЛом.  Теперь, чтобы защитить население, эту нагрузку переложили на предпринимателей.

- Мы  на федеральном уровне  старались отстоять продление «последней мили». Виктор Михайлович Зимин очень много работал в этом направлении,  но в минэнерго нам сказали, что  «последняя миля» - не рыночный механизм, - объяснил заместитель главы Хакасии  Валерий Марков. - Это решение федерального правительства.

Рост тарифов  на электричество в Хакасии  повысит себестоимость продукции, в среднем, на 1-2 процента. Это цифры госкомтарифэнерго республики.   Казалось бы, немного. Однако Ольга Гончарова  доказала, что при этом  прибыль  предпринимателей снизится на треть.   Им придется пойти на сокращение издержек.

- Подорожание даже на рубль  может  вышибить предпринимателя с рынка. Мы становимся неконкурентноспособными  в регионах, где тарифы ниже. Рост тарифов ударит по населению: вырастет цена продукции, сократится количество рабочих мест, пострадают бюджеты.  Выиграет  только энергетика с ее гигантскими дивидендами, - считает депутат Верховного Совета  Олег Гавловский. - Надо говорить с государством о снижении аппетитов «жирных котов», об изменении законодательства  об энергетике.

На этом и порешили.  Специалисты  госкомтарифэнерго  и минэкономики Хакасии с участием предпринимателей  подготовят текст обращения в федеральные  органы,  под ним подпишутся, кроме правительства Хакасии, общественные организации «Деловая Россия»,  «Опора России».

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