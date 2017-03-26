Скачок энерготарифов губителен для бизнеса Хакасии

Ситуацию необходимо менять. В этом мнении сошлись предприниматели и представители правительства республики на прошедшей вчера в госкомтарифэнерго встрече.

Началась она конфронтационно, закончилась конструктивно. Вначале предприниматели обвинили госкомтарифэнерго в повышении тарифов и во введении общественности в заблуждение. В частности, показывая свои платежки, они заявили, что рост тарифов составил более, чем 15-20 процентов. Именно эту цифру называли специалисты госкомтарифэнерго. Заместитель главы госкомитета Олег Тропин объяснил, что это средняя цифра по году, в первые месяцы на повышение наложился рост оптовой цены. Предприниматель Ольга Гончарова спросила, почему регулятор так резко поднял свою составляющую тарифа – это сбытовая наценка и передача электроэнергии. Олег Тропин объяснил, что этот рост энергетики экономически обосновали, и если бы госкомтарифэнерго Хакасии занизил процент, то проиграл бы в суде. На увеличение тарифа повлияло окончание «последней мили», перекрестного субсидирования РусАЛом. Теперь, чтобы защитить население, эту нагрузку переложили на предпринимателей.

- Мы на федеральном уровне старались отстоять продление «последней мили». Виктор Михайлович Зимин очень много работал в этом направлении, но в минэнерго нам сказали, что «последняя миля» - не рыночный механизм, - объяснил заместитель главы Хакасии Валерий Марков. - Это решение федерального правительства.

Рост тарифов на электричество в Хакасии повысит себестоимость продукции, в среднем, на 1-2 процента. Это цифры госкомтарифэнерго республики. Казалось бы, немного. Однако Ольга Гончарова доказала, что при этом прибыль предпринимателей снизится на треть. Им придется пойти на сокращение издержек.

- Подорожание даже на рубль может вышибить предпринимателя с рынка. Мы становимся неконкурентноспособными в регионах, где тарифы ниже. Рост тарифов ударит по населению: вырастет цена продукции, сократится количество рабочих мест, пострадают бюджеты. Выиграет только энергетика с ее гигантскими дивидендами, - считает депутат Верховного Совета Олег Гавловский. - Надо говорить с государством о снижении аппетитов «жирных котов», об изменении законодательства об энергетике.

На этом и порешили. Специалисты госкомтарифэнерго и минэкономики Хакасии с участием предпринимателей подготовят текст обращения в федеральные органы, под ним подпишутся, кроме правительства Хакасии, общественные организации «Деловая Россия», «Опора России».

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