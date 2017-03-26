США: самолет упал на жилой дом в Джорджии

26.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
США: самолет упал на жилой дом в Джорджии

Легкомоторный частный самолет Cessna Citation упал на жилой дом в округе Кобб, штат Джорджия, сообщает телеканал Fox.

"Я посмотрел на небо и заметил самолет. Я не слышал никаких звуков, я только видел, что он крутится вокруг своей оси. Потом он накренился, и мы закрыли уши, потому что думали, что будет взрыв", — рассказал журналистам очевидец происшествия.

По данным телеканала, воздушное судно направлялось в аэропорт Фултон Каунти. Причины аварии выясняются. Жильцы дома, в который врезался самолет, не пострадали. Пилота спасти не удалось.

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