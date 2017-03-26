Т-90 лучше «Абрамса», американцы признали

Заместитель начальника Сухопутных войск США генерал-лейтенант Джон Мюррей, выступая на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, заявил о том, что американские танки «Абрамс» больше не являются самыми лучшими в мире.

По его словам, ситуация в мире за последнее время изменилась. Значительных успехов в области танкостроения достигли несколько стран, среди которых необходимо выделить Израиль, Великобританию и Россию.

Мюррей назвал «Абрамс» уже не самым лучшим, но, тем не менее, одними из лучших танков в мире. О позициях России он высказался следующим образом: «Думаю, Т-90, возможно, весьма близок к „Абрамсам“. Много восторженных слов высказывается в адрес „Арматы“, но он, насколько я понимаю, пока еще не введен в строй».

Сверхзадача этого выступления, конечно, ясна: необходимы средства на создание новой бронетехники. Поскольку, как сказал генерал, модернизационный потенциал «Абрамса» уже исчерпан, танк достиг своего предела.

Но при этом неясно, для чего же нужны крупные финансовые вливания, поскольку в американском танкостроении отсутствуют свежие идеи. «Меня беспокоит то, что сейчас в ближайшей обозримой перспективе я не вижу никаких прорывных технологий, которые позволили бы нам получить более легкий танк, — сказал Мюррей. — Строить новый 75-тонный танк, полагаю, был бы ошибкой, пока требования по его защите остаются прежними».

Действительно, защита «Абрамса», несмотря на постоянно наращиваемые слои брони, остается одним из самых слабых его качеств. Это неоднократно было доказано в боестолкновениях как с примерно равными по силам противниками, состоящими на службе в регулярных войсках, так и с партизанами и боевиками террористических организаций, вооруженных, можно сказать, чем попало. Ну а дальнейшее увеличение массы бронезащиты способно превратить и без того неповоротливый танк в медлительного динозавра.

Основной боевой танк США Abrams (Фото: AP/TASS)

Несмотря на мощную рекламу компании-разработчика — General Dynamics Land Systems, количество потерянных «Абрамсов» полностью перечеркивает утверждение даже о том, что это один из лучших танков мира. В первую пятерку он уж точно не входит, уступая танкам Израиля, Германии, Великобритании, Южной Кореи, России.

В 2003 году в Ираке было потеряно 80 «Абрамсов». Это из 1135 использовавшихся. Что же касается машин, выведенных из строя как за счет обстрела, так и по причине серьезных поломок основных узлов и систем, то тут картина просто удручающая. В конце 2004 года из Ирака в США для ремонта в заводских условиях были отправлены 530 танков. То есть почти половина.

Учитывая тот негативный опыт, конструкторы модернизировали «Абрамсы» с целью усиления бронезащиты, обвесив их сзади и по бокам пластинами динамической защиты. Но это не сильно помогло. По различным данным, с осени прошлого года по нынешний день на севере Ирака было уничтожено от 30 до 47 «Абрамсов».

В сирийской армии эксплуатируется значительное количество российских Т-90А (это не самая последняя и не самая мощная модификация). С 2014 года был потерян только один танк, подбитый ракетой американского ПТРК TOW. Причем это было связано не со слабостью танка, а с низкой подготовкой сирийских танкистов, не следовавших требованиям инструкций.

У танка была отключена система оптико-электронного подавления атакующих ракет «Штора-1». К тому же были открыты люки. И ударная волна от разрыва ракеты затекла в забронированное пространство танка. Контуженный наводчик и его запаниковавшие товарищи выскочили из танка. Вполне работоспособный танк перешел к боевикам.

Последняя модификация основного боевого танка России — Т-90АМ — появилась 10 лет назад. Танк значительно легче «американца», что предопределяет лучшую проходимость и маневренность, — 48 тонн против 63 тонн. Однако это достигнуто не за счет меньшей толщины брони, а меньшего объема российского танка — объем меньше на целых 30%. Меньше и площадь фронтальной проекции, поэтому с чем в Т-90АМ сложнее попасть неуправляемым снарядом.

Усиление танка динамической защитой (ДЗ), пластины который подрываются, компенсируя кинетику снарядов и ракет, — это не панацея. Введение ДЗ эквивалентно утолщению брони примерно на 10−15 сантиметров. (Кстати, у российской ДЗ «Реликт», разработанной в НИИ Стали, эти показатели существенно выше — 25−30 см). Для современных боеприпасов это не большая помеха. А модернизаторы «Абрамсов» только этим и занимаются. У американского танка отсутствует активная защита, которая представляет собой уничтожение неприятельских боеприпасов на безопасном расстоянии.

Активная защита есть у израильского танка «Меркава». И она доказала свою эффективность. Частично она присутствует и у Т-90-АМ. Полноформатная активная защита «Афганит» предусмотрена для установки на танк Т-14 «Армата». Но и сокращенный функционал Т-90АМ способен не только ослеплять лазером головки самонаведения управляемых боеприпасов противника, но и подрывать отстреливаемыми гранатами приближающиеся снаряды. Также вариант «Афганита» для Т-90АМ может дистанционно бороться с минами, отражать воздушные атаки и выставлять противорадиолокационные завесы.

Автоматизация Т-90АМ выше, чем у «Абрамса». Благодаря чему экипаж состоит не из 4-х, а из 3-х человек. Важнейшую роль в повышении боеспособности имеет автомат заряжения пушки. Американскому заряжающему танкисту невозможно сравниться с российским автоматом как по скорости, так и по четкости и безошибочности действий. И это сказывается на скорострельности орудия.

При сравнении огневой мощи двух танков следует учитывать не только калибр пушки. Он практически одинаков. У «Абрамса» стандартные натовские 120 миллиметров. У Т-90АМ — традиционные с советских времен 125 миллиметров. Но российская пушка 2А46М-5 посовременнее. В «Амбрамсе» установлена пушка немецкой компании «Рейнметалл» далеко не первой свежести. Сейчас немцы оснащают свои «Леопарды-2» последней модификацией орудия — L/55.

У обоих танков в боекомплект входят бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС) с сердечником из обедненного урана. Это самые мощные артиллерийские боеприпасы для танковой дуэли, обладающие высочайшей кинетической энергией и, следовательно, имеющие высокую пробивную способность. Также оба танка используют кумулятивные, бетонобойные и осколочно-фугасные снаряды. БОПСы у американцев помощнее. Российский БОПС 3БМ-48 «Свинец» имеет бронепробиваемость, равную 600 мм, лучшие американские — 700 мм.

Однако из российской пушки можно запускать противотанковые управляемые ракеты «Рефрекс-М», которые гораздо эффективнее подкалиберных снарядов. У «Абрамса» такой возможности нет, немцы, спроектировавшие пушку, этого не предусмотрели. Бронепробиваемость ракеты составляет 900 мм, а дальность стрельбы равна 5000 метров. Максимальная дальность пушки «Абрамса» — 3500 метров. Это означает, что при встрече двух танков Т-90АМ целых 1,5 километра будет спокойно вести ракетную стрельбу по «Абрамсу», не встречая огневого сопротивления.

При этом «Абрамс» окажется уязвимым даже при первом попадании противотанковой ракеты, поскольку толщина его лобовой брони корпуса равна 650 мм. Даже целостность башни, лобовая броня которой равна 940 мм, окажется под угрозой.

Сравнивая огневую мощь танков, следует также учитывать, что пассивные снаряды теряют энергию в процессе полета. Бронепробиваемость БОПСов указывается на удалении в 2 километра. На расстоянии же в 3 километра американский снаряд не сможет пробить броню толщиной в 500 мм. Правда, параметры брони Т-90АМ держатся в секрете. Поэтому трудно сказать, с какой дистанции она может быть пробита. Но, учитывая приведенную выше историю с ракетой TOW, которая не причинила большого вреда Т-90А, можно сказать, что русская броня крепка. А также — танки наши быстры, поскольку легче и маневреннее, чем исчерпавший модернизационный ресурс «Абрамс».