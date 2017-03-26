Т-90 прикрывает смертников: американские наёмники бросили на штурм российский танк

Новейший российский танк Т-90 принимает участие в широкомасштабном наступлении «Аль-Каиды» в сирийской провинции Хама.

Кадры с танком публикует медиа-крыло исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», которую возглавляет «Джебхат ан-Нусра»* — сирийское крыло «Аль-Каиды»*. На одном из кадров Т-90 движется на штурм подконтрольного Дамаску города Суран на севере Хамы, а на других кадрах он уже прикрывает два «шахид-мобиля» со смертниками у населенного пункта Камхана. Судя по всему российская бронемашина прибыла из столичной для банд провинции Идлиб.

«Запуск танка муджахидов против позиций сирийской армии в городе Суран на севере Хамы», — поясняется под первым фото.

«Караваны корпуса „Тахрир аш-Шам“ движутся по направлению к Камхане» — гласит подпись под изображением танка с автомобилями смертников.

Данный танк был передан Россией правительственным войскам САР и принимал участие в разных сражениях.

Как сообщала «Русская Весна», 9 июня 2016 года один из поставленных Россией Сирийской армии танков Т-90 был захвачен боевиками группировки «Нурэд-Дин аз-Зенки», которая «прославилась» отрезанием головы подростка в лагере Хандарат на окраине Алеппо. Недавно это бандформирование вошло в состав исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам».

Позже стало известно, что захваченный боевиками танк Т-90 был продан за 500 000 долларов террористам «ан-Нусры» в Алеппо

Затем появлялись сообщения, что поврежденный танк находится в ремонте и с тех пор многие месяцы о нем ничего не было слышно. Новые фото и видео основного боевого танка Т-90 впервые появились в 20-х числах марта, это первый известный случай, когда террористы используют данную бронемашину в наступательных операциях.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Последние 2 фото сделаны в июне 2016 года после захвата танка и во время ремонтных работ.