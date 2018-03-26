Телеведущую Татьяну Лазареву постигло горе

Грустным постом поделилась в соцсети Татьяна Лазарева. Поклонники выражают соболезнования артистке.

Накануне в микроблоге известной телеведущей и актрисы Татьяны Лазаревой появился пост, в котором она попрощалась с одним из родителей. Татьяна не стала вдаваться в подробности и сообщать, кто именно из ее родных скончался, но поклонники уверены, что недавно из жизни ушел отец телеведущей.

«В нас так много от наших родителей и наших предков, что ни одно зеркало тебе не покажет всего. Спасибо, папа, спасибо, мама. Вы теперь там вместе, увидимся», — написала Лазарева.

Поклонники выражают соболезнования Татьяне в связи с горем в ее семье и желают ей сил и стойкости. «Сочувствую, Таня. Мы все увидимся с родными там», «Держитесь, родители невосполнимая потеря!!! Да помогут Вам внутренние силы справиться с этой болью и продолжить жизнь с легким и любящим сердцем к своим родным и близким людям!!!», «Большое горе! Мы с вами! Дай бог вам сил!», «Соболезнуем! Без родителей тяжело, но есть дети, внуки, семья. У Вас прекрасная семья!», «Вечная память. Они воспитали Вас очень порядочным человеком! Спасибо им за то, что они нам Вас подарили!», «Юрию Станиславовичу вечная память…», «Соболезную», — поддержали Лазареву многочисленные поклонники.

О родителях Лазаревой мало что известно — они оба были учителями и прожили долгую и счастливую жизнь и воспитали двоих дочерей.



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