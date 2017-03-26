Турция и США оказались сегодня едва ли не по разные стороны фронта в Сирии. НАТО раскололось

Интересы Турции и США схлестнулись на сирийской территории. Вашингтон делает ставку на курдское ополчение, намереваясь опереться на его отряды при штурме Ракки. Анкара считает курдов террористами и ведёт войну против американских союзников на сирийской земле. Партнёры по НАТО — Турция и США — оказались сегодня едва ли не по разные стороны фронта. Смогут ли они прийти к компромиссу — разбирался RT.

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что страна не станет участвовать в штурме сирийской Ракки, занятой сейчас «Исламским государством»*, если к операции будут привлечены курдские отряды.

По мнению турецких властей, участие в операции бойцов курдского Демократического союза(партия левого толка, основанная сирийскими курдами в 2003 году) может привести к закреплению в городе новых террористов, которые придут на смену ИГ, и к этническим чисткам арабского населения Ракки.

В Анкаре считают, что Демократический союз связан с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана, несмотря на то, что сирийские курды опровергали это утверждение. Ранее Турецкая Республика выдала ордер на арест лидера Демократического союза Салиха Муслима Мухаммада — его обвиняют в причастности к подрыву автобуса с турецкими военными.

Салих Муслим Мухаммад

Также Турция причисляет к террористам и курдские отряды народной самообороны — боевое крыло Демократического союза.

Сотрудничество США с курдами в Сирии вызывает серьёзное раздражение Анкары и ранее уже становилось причиной охлаждения турецко-американских отношений. В феврале прошлого года Реджеп Эрдоган потребовал от Вашингтона сделать выбор между курдами и Турцией. Столь резкую реакцию турецкого лидера спровоцировал визит спецпосланника президента США Бретта Макгурка в город Кобани, подконтрольный сирийским курдам.

«Как мы можем вам доверять? Я ваш партнёр или террористы в Кобани?» — заявил Эрдоган, обращаясь к американской стороне.

Реджеп Эрдоган

В это же время турецкий МИД вызвал американского посла в Турции, чтобы получить от него объяснения по поводу заявления Госдепа о поддержке сирийских курдов. Ультиматум Анкары не произвёл впечатления на Вашингтон. Американская сторона дала понять, что считает позицию Эрдогана деструктивной и вредящей общим усилиям по борьбе с терроризмом, так как именно курды эффективнее всех воюют с ИГ.

Сейчас противоречия между Анкарой и Вашингтоном усугубляются из-за предстоящего штурма Ракки. Теряя свои позиции в иракском Мосуле, ИГ спешно перебрасывает уцелевшие отряды в Ракку, чтобы подготовиться к боям за свою «столицу».

Как заявил прессе 24 марта министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, бои за Ракку могут начаться в самое ближайшее время, возможно, через несколько дней. Ранее сообщалось, что коалиция «Демократические силы Сирии», в которую входят курдские и арабские формирования, замкнула кольцо вокруг «столицы» ИГ.

Пентагон, в свою очередь, тоже готовится к штурму города, перебрасывая в Сирию своих военнослужащих. При этом американцы сохраняют ставку на курдские отряды, которые должны встать в авангарде наступления на Ракку, невзирая на протест Анкары. Даже союзнические обязательства по линии НАТО не могут вынудить США променять курдов на турецких военных, а Анкара в итоге рискует оказаться на обочине сирийского урегулирования. И это заметно беспокоит турецкие власти. В Анкаре даже рассматривают вариант самостоятельного штурма Ракки — об этом заявил в начале февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, в августе прошлого года Турецкая Республика начала операцию «Щит Евфрата» против «Исламского государства» и курдских отрядов на территории САР. Целью операции было заявлено создание буферной зоны, свободной от враждебных Турции группировок. В результате турецкая армия взяла города Джераблус и Эль-Баб, находящиеся на севере Сирии.

Если противоречия по курдскому вопросу между Турцией и США усугубятся, Анкара может закрыть для американских военных авиабазу Инджирлик, расположенную в турецкой провинции Адана. О возможности такого шага сообщила в начале марта государственная турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Такой вариант развития событий вполне возможен: в июле 2016 года Анкара уже вводила временный запрет на вылеты ВВС США с авиабазы на фоне попытки госпереворота в турецкой столице. Вопрос о целесообразности военного присутствия США в стране был поднят правительством Турецкой Республики в январе 2017 года — рассказал прессе вице-премьер Турции Вейси Кайнак.

«США поддерживают борьбу курдов с ИГ, и это увеличивает пропасть между США и Турцией, — отметил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. — Впервые такое серьёзное разобщение возникло внутри НАТО. Стремление курдов к автономии является причиной волнения для Турции, которая всемерно противодействует этому, но при этом сталкивается с американской поддержкой курдов».

Пороховая бочка Ближнего Востока

Проект «Великого Курдистана» внушает тревогу не только Анкаре. Курдский сепаратизм угрожает территориальной целостности Ирака, Ирана и Сирии. В общей сложности на территории этих трёх государств и Турецкой Республики проживают около 40 млн этнических курдов — и многие из них мечтают о создании собственного государства.

Курдские отряды сражаются с террористами «Исламского государства» в Ираке и Сирии и рассчитывают оставить отбитые у ИГ территории под своим контролем. Война ослабила правительственный контроль над территорией САР, и курды не преминули воспользоваться этим шансом.

В марте 2016 года в сирийской Румейле состоялась учредительная конференция самопровозглашённого территориального образования — курдской Рожавы (Сирийского Курдистана). Самопровозглашённая автономия включила в себя три кантона, расположенных на границе с Турцией: Джазира, Кобани и Африн.

К декабрю 2016 года власти Рожавы разработали проект собственной Конституции, также было принято решение о переименовании автономии — самопровозглашённое образование получило название «Демократическая федеральная система Северной Сирии». Дамаск не признаёт независимость Рожавы, но не имеет реальных рычагов давления на вооружённые курдские отряды, в отличие от Анкары, которая в августе 2016 года бросила свою армию на разгром молодой автономии курдов. Помимо борьбы с ИГ, турецкие военные стремились не допустить смычки между курдскими кантонами Африн и Кобани.

Ранее отряды курдских ополченцев отбили у ИГ город Манбидж и собирались уже штурмовать Эль-Баб. Взятие города позволило бы курдам сомкнуть территорию автономии. Однако этим планам помешали ВС Турции, которые успели взять Эль-Баб под свой контроль раньше курдов.

Следующей целью турецкой армии был объявлен Манбидж. Но курдов от турецкой атаки фактически «заслонили» американские подразделения, подошедшие к городу с одной стороны, и сирийская правительственная армия, также занявшая при поддержке России позиции под Манбиджем. Не исключено, что курды дали бы отпор войскам Турции в случае прямого столкновения.

Появление в Сирии курдской автономии может спровоцировать рост сепаратистских настроений среди турецких курдов, тем более что на территории самой Турции не прекращаются бои с применением авиации и артиллерии между сторонниками запрещённой Рабочей партии Курдистана и правительственными силами.

Полураспад НАТО

Приверженность курдов социалистическим идеям не мешает их совместной работе с Вашингтоном. Итогом аналогичного сотрудничества в Ираке стало создание Иракского Курдистана, только формально подчинённого Багдаду, а на практике давно проводящего свою собственную политику. Негласной поддержкой США пользуется и Партия свободной жизни, которая, базируясь в Иракском Курдистане, периодически осуществляет террористические вылазки в Иран. Движение борется за независимость иранских курдов от Тегерана.

Смута, возникшая в регионе из-за исламских фундаменталистов, может способствовать дальнейшему усилению курдского сепаратизма. Не исключено, что после падения «Исламского государства» именно курдская проблематика выдвинется на первый план.

Если в таких условиях Вашингтон сохранит курс на поддержку курдов, это неизбежно приведёт к обострению американо-турецких отношений и поставит под вопрос перспективы дальнейшего военного партнёрства США и Турции в рамках НАТО.

«Противоречия внутри НАТО в последнее время только обостряются. Хотя на сегодняшний день ни одна страна не поставила вопрос о выходе из НАТО, на альянс проецируется и та трансформация, которую после брексита переживает Евросоюз. Лакмусовой бумажкой стала Мюнхенская конференция по безопасности — в этом году неожиданно большое внимание собравшихся было уделено не России, а внутренним проблемам альянса, а также отношениям стран — участниц НАТО с Вашингтоном», — пояснил Кошкин.

Рост противоречий в НАТО является закономерным итогом политики бесконтрольного расширения альянса под эгидой американских интересов. Тактика эпохи холодной войны постепенно утрачивает свою актуальность в современных условиях. Со временем региональная специфика и национальные интересы стран — участниц блока будут расшатывать единство альянса, делая его всё более рыхлой структурой.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.