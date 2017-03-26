У Президента России Владимира Путина появилась бомба, страшнее ядерной

26.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Коварный Путин, нищий Госдеп и хищный Пентагон. Современный мир полон тайн и загадок. Например, многие удивляются: как это Россия, с её военными расходами в 50 млрд. долларов, умудряется удерживать стратегический паритет с США, у которых бюджет Пентагона зашкаливает за 600 млрд.!? А если посчитать весь военный бюджет стран НАТО, то получится вообще фантастическая цифра: тысяча миллиардов, то есть один триллион долларов! Именно столько Запад ежегодно тратит на свои военные нужды, в первую очередь - на т.н. «сдерживание российской агрессии». Это в 20 раз больше, чем может себе позволить Москва!

У Президента России Владимира Путина появилась бомба, страшнее ядерной

Но Москва, как это ни странно, и не думает унывать. «За 3,5 ближайших года ударный потенциал русского высокоточного оружия, которым оснащаются наши Вооруженные силы, возрастет в четыре раза», - заявил Владимир Путин в Кремле 23 марта 2017 года, поздравляя генералов и адмиралов, назначенных на высшие командные должности. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу ещё в 2013 году предупредил, что к 2021-му количество наших высокоточных ракет большой дальности увеличится аж в 30 раз!

Слыша такие заявления, американские «ястребы» в Пентагоне загрустили, как говорится, «не по-детски». Дело в том, что еще полтора года назад экономисты в тогдашней администрации президента Обамы подсчитали, что для противодействия одним только «умным» русским ракетам «Калибр» им придется дополнительно потратить за ближайшие 15 лет, ни много, ни мало - более триллиона долларов! А теперь стало ясно: если сюда добавить наши ракетные «Бастионы» и «Искандеры», то для администрации Трампа эта фантастическая сумма возрастет как минимум вдвое, т.е. до 2 триллионов баксов!

Согласитесь, есть от чего схватиться за голову.

Короче говоря, похоже, что в руках у Путина появилась бомба пострашнее ядерной - бомба финансовая, которая грозит взорвать внутренне благополучие сытого Запада, разорив его непомерными расходами на отражение неумолимо растущей «русской угрозы». Но наши внутренние скептики и «всепропальщики» верить в это отказываются. Они - в панике и, знай себе, твердят: «При таком соотношении затрат у России нет ни единого шанса противостоять Западу в военной области. Против фактов не попрешь. Все разговоры о растущей военной мощи Москвы - ложь и тупая пропаганда Кремля».

Действительно, факты - упрямая вещь. Но реальные факты надо уметь отличать от лукавых подтасовок. Да, военные бюджеты стран НАТО огромны, более того, в ближайшие годы они будут расти ускоренными темпами. Недавно агентство «Рейтер» сообщило, что президент Трамп решил уже в следующем году увеличить военный бюджет Пентагона на 54 млрд. долл. Выступая в Конгрессе с программной речью, Трамп на весь мир анонсировал «величайшее наращивание военной мощи Соединённых Штатов», которое должно закончиться «созданием самой сильной армии в истории человечества».

Но на самом деле лишних денег у Вашингтона нет, а есть лишь огромный ежегодный дефицит бюджета в 800 млрд. долл., и гигантский государственный долг в 20 трлн., который, к тому же, растёт, как на дрожжах. В этих условиях грядущее увеличение расходов Пентагона может произойти только за счёт т.н. «внутренних резервов», т.е. ограбления других американских министерств и ведомств. Поэтому уже объявлено, что резкому сокращению подвергнутся программы американского Агентства по охране окружающей среды. Сокращения коснутся даже всемогущего Госдепартамента, который лишится львиной доли денег на «внешнеполитическую помощь» союзникам США.

У Президента России Владимира Путина появилась бомба, страшнее ядерной

Впрочем, даже эти добавочные 54 млрд. для Пентагона не станут прорывом. Экономисты посчитали: только для поддержания нынешнего уровня американских вооруженных сил им надо ежегодно добавлять как минимум по 80 млрд. долларов. Ещё 6 декабря 2016 года тогдашний заместитель министра обороны США Роберт Уорк заявил: «В вооруженных силах США слишком много проблем, которые надо решить, прежде чем заниматься наращиванием военной мощи. Для того, чтобы просто залатать дыры в нашем военном бюджете, нужно ежегодно расходовать на оборону дополнительно 88 млрд. долл. Это первое, на что мы рассчитываем. Если этих денег не будет, нам придется резать корабли и самолеты, у нас не будет никакого другого выбора...»

Чем деревянный рубль лучше бумажного доллара. Ну, а теперь поговорим о главном: как мы можем удерживать военный паритет с Западом, если тратим на оборону в 20 раз меньше, чем блок НАТО? Да запросто можем. Ведь все разговоры о «нищей России» с неумолимо сокращающимся военным бюджетом - чистейшее и беспримесное враньё. Как говорят фокусники, «следите за руками, господа!»

Во-первых, у нас совершенно разная внутренняя структура расходов на оборону. Если американцы тратят на научные исследования, опытно-конструкторские разработки и производство новой техники меньше трети своего военного бюджета, то мы считаем эту область важнейшим приоритетом и расходуем на развитие наших Вооруженных сил больше двух третей средств, выделяемых министерству обороны. Причем, доля таких средств, выделяемых на Государственную программу вооружений, непрерывно растет. В 2013-м году их было 38%, в 2014 - уже 44%, а в 2015 - и вовсе 62%. В нынешнем - станет ещё больше.

Во-вторых. У американцев главная статья военных расходов, более 66%, приходится на содержание гигантской военной инфраструктуры. А это - более 1000 военных объектов по всему миру, не считая того, что находится на собственной территории США. В эту же статью расходов входят выплаты зарплат и пенсий для 2 миллионов человек, которые числятся в штате Пентагона, и немереного числа военных пенсионеров, прошедших войны в Ираке, Афганистане и других заморских «горячих точках». А мы тратим на те же статьи расходов не более 20% своего военного бюджета. У нас ведь нет такой распухшей заморской инфраструктуры, да и в штатах МО числится на данный момент всего 850 тысяч военнослужащих и гражданских лиц.

Проще говоря, наш военный бюджет - это «бюджет развития», с ярко выраженным акцентом на максимальное использование всех последних научно-технических достижений. А военный бюджет США - это «бюджет застоя», который с трудом позволяет кое-как содержать уже имеющуюся военную инфраструктуру, технику и вооружения.

Но и это ещё не все. Главное вот что: наш рубль, когда он работает в области военно-промышленного комплекса, чудовищно недооценен. Ведь официальное соотношение валют диктует биржа, т.е. валютные спекулянты. А в оборонке у нас - плановое хозяйство, почти такое же, как было во времена СССР. Например, 17 февраля 2017 года вышло очередное Постановление правительства № 208, которое называется «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу». Наш ВПК ориентирован не на извлечение максимальной прибыли, а на т.н. критерий «стоимость/эффективность». То есть на производство максимально возможного количества качественной, но дешёвой военной техники. Поэтому и соотношения рубля к доллару здесь совсем другое...

- Ну, допустим, - скажут читатели. Но что, - спросят они, - это значит на практике?

А вот что. Курс доллара к рублю на бирже в последнее время - примерно 1 к 60. В каких-то областях - например, в сфере сервиса, может, оно так и есть. То есть, чтобы в нашей гостинице получить услуг столько же, сколько в американском отеле можно получить за 1 доллар, в России надо потратить 60 рублей. Возможно, не стану спорить. Но в области обороны соотношение валют совсем другое. Чтобы произвести военной продукции столько, сколько Америка может произвести за 1 доллар, нам надо потратить вовсе не 60 рублей, а гораздо меньше. Сколько же? Это можно узнать, если сопоставить цену американского оружия на международном рынке вооружений и стоимость аналогичных систем оружия для наших Вооружённых сил. Проще говоря, сравнить: сколько американцы просят за свой танк или самолёт, когда продают его своим союзникам, и во что обходится танк или самолёт такого же класса, произведённый в России, нашему министерству обороны.

У Президента России Владимира Путина появилась бомба, страшнее ядерной

И тогда вскроются удивительные вещи. Окажется, что курс доллара к рублю в военной области вовсе не 1 к 60, а максимум - 1 к 10! И если считать по-честному, то при пересчёте по паритету покупательной способности военный бюджет России будет вовсе не 50, а как минимум целых 300 млрд. долл.! Вот вам и разгадка, как мы, такие бедные, удерживаем стратегический паритет с богатым Западом...

Более того. Если в целом наш реальный военный бюджет составляет половину американского, то удельные военные расходы у нас даже выше, чем в Америке. Ведь численность военнослужащих у нас в 2,2 раза меньше, чем у Пентагона. А это значит, что в итоге на экипировку, обучение и содержание одного солдата Россия тратит денег даже больше, чем Соединённые Штаты!

Вот вам ещё одна причина наших успехов. Наших побед в Сирии, нашего рывка в перевооружении Армии и Флота, нашего лидерства в создании нового поколения оружия, масштабного обновления нашей военной инфраструктуры и прочих «необъяснимых» явлений в области глобального военно-стратегического баланса сил за последние 10 лет.

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