Угольный голодомор: Украина отказывается от российского антрацита

- РИА Новости
Антрацит — это высококачественный вид угля, который имеет самую большую температуру сгорания, горит без выделения дыма, без видимого пламени и является идеальным топливом для теплоэлектростанций. Львиная доля украинских ТЭС, производящих электроэнергию наряду с АЭС и ГЭС, может работать только на антраците.
О том, что Киев планирует ввести эмбарго на поставки высокоэнергетического угля из России, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. По его словам, запрет импорта антрацита из России может быть утверждён правительством уже на днях. «Проект постановления на данный момент готовится. Решение будет принято», — заявил Насалик 22 марта.
- Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
- РИА Новости
Инициатива по ограничению поставок угля из России была выдвинута главой украинского энергетического ведомства 3 марта. В министерстве подчеркнули, что речь идёт не обо всём объеме угольных поставок из России, а только о высокоэнергетическом угле антрацитовой группы.
В качестве причины прекращения импорта украинские власти называют реэкспорт антрацита из ДНР и ЛНР — в Киеве заподозрили, что Россия поставляет на Украину топливо, добытое на шахтах Донбасса. Но, во-первых, их догадки не имеют подтверждения, а во-вторых, Россия сама обладает большими запасами антрацита и является одним из ведущих мировых экспортёров этого сорта угля.
Угольная зависимость
До «евромайдана» никому даже в голову не приходило, что украинская энергетика может остаться без антрацита, богатое месторождение которого находится в Донбассе. Однако вооружённый конфликт в регионе привёл к серьёзным перебоям в поставках топлива для ТЭС — главным образом, на территорию Западной Украины.
Летом 2015 года украинские энергетики даже обсуждали перспективы перевода ТЭС на газовый уголь. Последний обладает меньшей теплотворной способностью по сравнению с антрацитом, поэтому для достижения аналогичного эффекта газового угля требуется больше. Кроме того, разнятся технологии сжигания: газовый уголь для полного сгорания должен подаваться в топку малыми партиями, а антрацит, наоборот, большими. Режимы воздушного поддува для эффективного сгорания также отличаются. Поэтому для перехода с одного вида угля на другой было необходимо проводить модернизацию украинских ТЭС.
- Запорожская ТЭС
- © Wikimedia
В итоге занимавший в то время пост министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что до начала отопительного сезона провести необходимые работы невозможно — это дело как минимум двух лет. И, несмотря на военное противостояние, Киев продолжал закупать дефицитное топливо у ДНР и ЛНР.
Чрезвычайная ситуация в энергетике
Статус-кво был нарушен украинскими радикалами, которые заблокировали торговое сообщение между ЛДНР и Украиной. 25 января представители «добровольческих батальонов» при поддержке ряда депутатов Рады остановили движение составов с углём, следовавших из самопровозглашённых республик. Формально целью блокады называлась борьба с контрабандой, однако вскоре радикалы потребовали полного разрыва торгово-экономических связей с непризнанными республиками.
- AFP
В столице сопротивлялись произволу «патриотов», против которых даже было возбуждено несколько уголовных дел. Однако попытки правоохранительных органов разогнать организаторов блокады спровоцировали массовые протесты радикалов в Киеве.
В результате власть сдалась, пустив ситуацию на самотёк. На встрече с недовольными торговой блокадой предпринимателями в конце февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил им самостоятельно договариваться с её организаторами.
- Владимир Гройсман
- globallookpress.com
- © Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com
Вместо снятия блокады Киев объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Это решение было принято 15 февраля на внеочередном заседании кабмина. Условия ЧС предусматривают, в частности, веерные отключения электроэнергии для «выправления баланса между производством и потреблением». В марте режим был продлён ещё на месяц.
Заокеанский уголь
В качестве альтернативы российским поставкам антрацита правительство Украины сейчас рассматривает возможность закупки угля в США, Австралии или ЮАР.
Впрочем, эксперты скептически оценивают эту инициативу.
«Украина уже проходила историю с поставками угля из ЮАР и Австралии, — отметил в интервью RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — Тогда выяснилось, что стоимость такого импорта значительно выше, чем российского или донбасского топлива. Я не уверен, что даже логистически те объемы угля, в которых нуждается Украина, возможно доставить из-за океана. Для этого нужно постоянно пускать морские караваны, но это не по силам украинской экономике».
Разумно было бы восстановить экономические отношения с Луганской и Донецкой народными республиками или же наладить поставки из России, добавляет эксперт.
По мнению директора исследовательского центра «Промышленность и общество» Игоря Рябова, удорожание топлива ударит по рядовым потребителям, но будет выгодно аффилированным с властью посредническим группам. Они смогут наживаться на перепродаже австралийского угля, получая бюджетные средства.
«Чем больше транспортное плечо, тем большую выгоду получают компании-посредники. В себестоимости австралийского или новозеландского угля маржа прячется гораздо искуснее, чем в себестоимости поставок из соседних регионов», — пояснил эксперт в интервью RT.
В случае организации таких поставок компенсировать дороговизну заокеанского топлива власти страны постараются за счёт роста тарифов за услуги ЖКХ — в условиях бюджетного дефицита иных вариантов просто нет. Между тем уже сейчас электроэнергия и тепло становятся для рядовых украинцев чуть ли не предметом роскоши. Объём предоставляемых услуг сокращается (за 2,5 года сокращение норм потребления составило более 50%), а тарифы для населения выросли в разы при том, что среднемесячная зарплата на Украине с начала «евромайдана» сократилась в два раза. Но ни заблокировавшим поставки угля из Донбасса радикалам, ни поддерживающим их политикам нет дела до проблем рядовых граждан.
По словам Игоря Рябова, цель блокады — довести угледобывающую промышленность ЛДНР до банкротства. «Это политическая война экономическими методами. При этом потери собственной экономики украинские власти мало волнуют. Украинский режим держится на кризисе — продуцирование кризиса помогает режиму оставаться на плаву», — резюмировал эксперт.
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