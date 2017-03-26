Угольный голодомор: Украина отказывается от российского антрацита

Украинское Министерство энергетики анонсировало запрет на поставки высокоэнергетического угля из России. В Киеве полагают, что Россия реэкспортирует антрацит, добытый в ЛНР и ДНР, и намерены этому воспрепятствовать. При этом Украина сильно зависит от российского топлива для теплоэлектростанций: его дефицит приведёт к энергетическому коллапсу в стране. Поэтому антрацит планируется импортировать из Австралии, США или ЮАР: дороговизна транспортировки не смущает украинских политиков.

Антрацит — это высококачественный вид угля, который имеет самую большую температуру сгорания, горит без выделения дыма, без видимого пламени и является идеальным топливом для теплоэлектростанций. Львиная доля украинских ТЭС, производящих электроэнергию наряду с АЭС и ГЭС, может работать только на антраците.

О том, что Киев планирует ввести эмбарго на поставки высокоэнергетического угля из России, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. По его словам, запрет импорта антрацита из России может быть утверждён правительством уже на днях. «Проект постановления на данный момент готовится. Решение будет принято», — заявил Насалик 22 марта.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик

РИА Новости

Инициатива по ограничению поставок угля из России была выдвинута главой украинского энергетического ведомства 3 марта. В министерстве подчеркнули, что речь идёт не обо всём объеме угольных поставок из России, а только о высокоэнергетическом угле антрацитовой группы.

В качестве причины прекращения импорта украинские власти называют реэкспорт антрацита из ДНР и ЛНР — в Киеве заподозрили, что Россия поставляет на Украину топливо, добытое на шахтах Донбасса. Но, во-первых, их догадки не имеют подтверждения, а во-вторых, Россия сама обладает большими запасами антрацита и является одним из ведущих мировых экспортёров этого сорта угля.

Угольная зависимость

До «евромайдана» никому даже в голову не приходило, что украинская энергетика может остаться без антрацита, богатое месторождение которого находится в Донбассе. Однако вооружённый конфликт в регионе привёл к серьёзным перебоям в поставках топлива для ТЭС — главным образом, на территорию Западной Украины.

Летом 2015 года украинские энергетики даже обсуждали перспективы перевода ТЭС на газовый уголь. Последний обладает меньшей теплотворной способностью по сравнению с антрацитом, поэтому для достижения аналогичного эффекта газового угля требуется больше. Кроме того, разнятся технологии сжигания: газовый уголь для полного сгорания должен подаваться в топку малыми партиями, а антрацит, наоборот, большими. Режимы воздушного поддува для эффективного сгорания также отличаются. Поэтому для перехода с одного вида угля на другой было необходимо проводить модернизацию украинских ТЭС.

Запорожская ТЭС

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В итоге занимавший в то время пост министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что до начала отопительного сезона провести необходимые работы невозможно — это дело как минимум двух лет. И, несмотря на военное противостояние, Киев продолжал закупать дефицитное топливо у ДНР и ЛНР.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Статус-кво был нарушен украинскими радикалами, которые заблокировали торговое сообщение между ЛДНР и Украиной. 25 января представители «добровольческих батальонов» при поддержке ряда депутатов Рады остановили движение составов с углём, следовавших из самопровозглашённых республик. Формально целью блокады называлась борьба с контрабандой, однако вскоре радикалы потребовали полного разрыва торгово-экономических связей с непризнанными республиками.

AFP

В столице сопротивлялись произволу «патриотов», против которых даже было возбуждено несколько уголовных дел. Однако попытки правоохранительных органов разогнать организаторов блокады спровоцировали массовые протесты радикалов в Киеве.

В результате власть сдалась, пустив ситуацию на самотёк. На встрече с недовольными торговой блокадой предпринимателями в конце февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил им самостоятельно договариваться с её организаторами.

Владимир Гройсман

globallookpress.com

© Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com

Вместо снятия блокады Киев объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Это решение было принято 15 февраля на внеочередном заседании кабмина. Условия ЧС предусматривают, в частности, веерные отключения электроэнергии для «выправления баланса между производством и потреблением». В марте режим был продлён ещё на месяц.

Заокеанский уголь

В качестве альтернативы российским поставкам антрацита правительство Украины сейчас рассматривает возможность закупки угля в США, Австралии или ЮАР.

Впрочем, эксперты скептически оценивают эту инициативу.

«Украина уже проходила историю с поставками угля из ЮАР и Австралии, — отметил в интервью RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — Тогда выяснилось, что стоимость такого импорта значительно выше, чем российского или донбасского топлива. Я не уверен, что даже логистически те объемы угля, в которых нуждается Украина, возможно доставить из-за океана. Для этого нужно постоянно пускать морские караваны, но это не по силам украинской экономике».

Разумно было бы восстановить экономические отношения с Луганской и Донецкой народными республиками или же наладить поставки из России, добавляет эксперт.

По мнению директора исследовательского центра «Промышленность и общество» Игоря Рябова, удорожание топлива ударит по рядовым потребителям, но будет выгодно аффилированным с властью посредническим группам. Они смогут наживаться на перепродаже австралийского угля, получая бюджетные средства.

«Чем больше транспортное плечо, тем большую выгоду получают компании-посредники. В себестоимости австралийского или новозеландского угля маржа прячется гораздо искуснее, чем в себестоимости поставок из соседних регионов», — пояснил эксперт в интервью RT.

В случае организации таких поставок компенсировать дороговизну заокеанского топлива власти страны постараются за счёт роста тарифов за услуги ЖКХ — в условиях бюджетного дефицита иных вариантов просто нет. Между тем уже сейчас электроэнергия и тепло становятся для рядовых украинцев чуть ли не предметом роскоши. Объём предоставляемых услуг сокращается (за 2,5 года сокращение норм потребления составило более 50%), а тарифы для населения выросли в разы при том, что среднемесячная зарплата на Украине с начала «евромайдана» сократилась в два раза. Но ни заблокировавшим поставки угля из Донбасса радикалам, ни поддерживающим их политикам нет дела до проблем рядовых граждан.

По словам Игоря Рябова, цель блокады — довести угледобывающую промышленность ЛДНР до банкротства. «Это политическая война экономическими методами. При этом потери собственной экономики украинские власти мало волнуют. Украинский режим держится на кризисе — продуцирование кризиса помогает режиму оставаться на плаву», — резюмировал эксперт.