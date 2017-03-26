Попытка сделать из Украины новую Хазарию не даёт покоя инородной банде «руководителей государства». Завладев демократическим, то есть преступным, путём Южными Русскими территориями, сыны Израиля устроили на своей будущей очередной «родине» откровенный широкомасштабный геноцид. А на тех героев, кто им препятствует, привычно «стучат» и жалуются в различные ничего не значащие свои же «международные» организации и свои же национальные демократические СМИ.

Так называемый министр иностранных дел Украины Павел Климкин тоже не стал выпендриваться и пошёл по этому пути. Он пожаловался в газету The Guardian – как в лучшие времена стукачества при нелюбимом сионистами лучшем сыне Сиона Иосифе по кличке Сталин.

Псевдодемократические ценности оттого и псевдо, что никакими ценностями они не являются. Речь идёт о так называемой борьбе с экстремизмом. Этот Климкин в своей жалобной статейке призвал вести диалог с Россией только с позиции силы.

И ни одна евроПЕЙСкая толерастическая сволочь не нашла в себе хотя бы осколок совести, что бы привлечь так называемого министра к уголовной ответственности за экстремизм.

Сколько рядовых граждан томится в тюрьмах демократии всего лишь за неугодный режиму граффити, за обидное для Сиона слово, за нелюбимый сионистами символ. Но ни один из узников демократии не сделал ничего подобного, чем занимается Климкин.

А он, фактически, представляет собой международную банду, которая убила сотни тысяч ни в чём не повинных украинских граждан и миллионы заставила стать беженцами.

Вот такое письмо мы получили с Украины. Конечно, оно несколько резковато. Но, когда существует выбор – резкость или истина, – мы выбираем истину. Как и требует того Закон.