Уникальные испытания сухопутной ЗРК «Тор-М2КМ» на фрегате «Адмирал Григорович»

26.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
  • Испытания зенитного ракетного комплекса «Тор-М2КМ» на фрегате «Адмирал Григорович»

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» — это тактический ЗРК нового поколения, предназначенный для защиты воинских частей, а также объектов промышленности и инфраструктуры от ударов с воздуха. Он эффективен против высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет, современных самолетов и вертолетов.

«Тор-М2» может обнаруживать одновременно более 40 целей, определять самые опасные из них, одновременно вести огонь по четырем из них. Его можно использовать для борьбы с массированными атаками современных средств воздушного нападения. Технические характеристики зенитных ракет комплекса позволяют эффективно бороться против малоразмерных и высокоманевренных целей. «Тор-М2» может успешно работать в составе системы ПВО, но может применяться и автономно. Комплекс может функционировать в ручном и автоматическом режимах. Воздушные цели, не опознанные системой «свой – чужой», сбиваются автоматически.

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