В Абакане без декоративной подсветки остались 4 здания

Так столица Хакасии поддержала международную экологическую акцию "Час Земли".

Как сообщили в абаканской службе благоустройства, 25 марта с 20.30 до 21.30 без декоративной подсветки оказались здание администрации республиканской столицы, АДМ и Театральная площадь. Так город поддержал международную акцию "Час Земли".

Также акцию поддержали и руководство КрасЖД: вокзалы Абакана и Красноярска остались без световой иллюминации. Все здания погрузились во мрак ровно на час с2030 до 2130 — таковы условия "Часа Земли".

Как отметили в мэрии столицы Хакасии, отключение городских объектов в рамках участия в международной акции "Час Земли" в Абакане проводилось впервые. Следует сказать, что все городские объекты, оформленные декоративной подсветкой, подключены к автоматической системе управления уличным освещением города. В этот перечень входят все стелы города, парки, скверы и др.

Простые жители, желающие присоединиться к экологической акции, накануне в указанное время отключили дома все электроприборы и отправились к АДМу, чтобы вместе весело и интересно провести время.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







