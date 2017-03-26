В Красноярске случайный свидетель в сугробе принял роды у пьяной женщины

Женщина на последнем сроке беременности распивала спиртное во дворе жилых домов. Когда у неё отошли воды, она встала на четвереньки и родила девочку прямо в снег.

В Ленинском районе Красноярска, на улице Песочной, произошёл шокирующий случай. Женщина на 9 месяце беременности во дворе жилых домов распивала спиртное с собутыльниками, пока у неё не отошли воды, сообщают СМИ. После этого красноярка оставила пьяных приятелей и начала рожать возле гаражей и сараев. Громкие крики услышал житель одного из домов, он выглянул в окно и увидел жуткое зрелище: женщина стояла на коленях, а рядом с ней, в снегу, лежал ребёнок. Мужчина схватил дома пелёнки и выскочил на улицу, укутал новорождённую и понял, что забыл ножницы, чтобы перерезать пуповину. Снова побежал в дом, вернулся и забрал девочку к себе.

Всё это время приятель роженицы стояли недалеко и даже не пытались помочь или хотя бы вызвать скорую. Дома очевидец очистил новорождённую от снега и сухой травы, а потом передал медикам. Девочку отвезли в роддом, медики отмечают. что у малышки сильное переохлаждение, если бы не помощь красноярца, она и вовсе бы погибла. А вот с новоиспечённой матерью оказалось всё в порядке.

Полицейские отмечают, что родители новорождённой ведут асоциальный образ жизни. Всю информацию стражи порядка передали в органы опеки и собираются ходатайствовать о том, чтобы малышку не отдавали назад в семью.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







