В Крым приехала группа бизнесменов и политиков из Германии

Сегодня в Крым вслед за международной делегацией политиков приехала группа бизнесменов и политиков из Германии. В течение недели они будут знакомиться с его жителями, а также изучать экономический потенциал полуострова.

Как рассказал глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель, в состав делегации вошло десять человек. Они посетят Ялту, Севастополь и Симферополь. Запланирована встреча с главой крымского парламента Владимиром Константиновым, а также круглый стол с местными предпринимателями.

Бизнесмены из Германии уже посещали полуостров. Это были представители судостроительной отрасли. Они заинтересовались возможностью поставлять в Крым оборудование, несмотря на европейские санкции. А в октябре прошлого года приезжала делегация в составе депутатов трёх региональных парламентов Германии.