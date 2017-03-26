В Крым приехала группа бизнесменов и политиков из Германии

26.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В Крым приехала группа бизнесменов и политиков из Германии

Сегодня в Крым вслед за международной делегацией политиков приехала группа бизнесменов и политиков из Германии. В течение недели они будут знакомиться с его жителями, а также изучать экономический потенциал полуострова.

Как рассказал глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель, в состав делегации вошло десять человек. Они посетят Ялту, Севастополь и Симферополь. Запланирована встреча с главой крымского парламента Владимиром Константиновым, а также круглый стол с местными предпринимателями.

Бизнесмены из Германии уже посещали полуостров. Это были представители судостроительной отрасли. Они заинтересовались возможностью поставлять в Крым оборудование, несмотря на европейские санкции. А в октябре прошлого года приезжала делегация в составе депутатов трёх региональных парламентов Германии.

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