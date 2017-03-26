В Лондоне гвардеец разозлился и напугал назойливого туриста

Тот, кому запрещено даже двигаться, накричал на туриста, танцующего у Сент-Джеймсского дворца.

В Лондоне произошёл курьёзный случай, о котором стало известно благодаря видео, размещённому в Сети. Служащий Королевской гвардии прогнал назойливого туриста, который решил спеть и станцевать у Сент-Джеймсского дворца. Запись инцидента опубликовало британское издание Daily Mail.

Турист начинает исполнять танцевальные па на фоне дворца и гвардейцев. При этом мужчина пытается что-то напевать себе под нос. Такое поведение разозлило служащего и он неожиданно повернулся к гостю столицы Великобритании и прокричал: "А ну, убрался отсюда! Ты уже вчера приходил и то же самое устроил. Выключи камеру!". Такой поступок удивил не только самого туриста, его помощника, который снимал видео, но и коллегу гвардейца. После этого растерянный мужчина, не закончив танец, поспешил удалиться, пишет РИА Новости.

Известно, что на посту гвардейцам запрещается не то, что разговаривать, даже поворачиваться. Именно поэтому многие туристы считают своим долгом попытаться вывести служащих из себя и получить от них хоть какую-то реакцию.

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