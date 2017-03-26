В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

Я сегодня в этой стране первый день, но не в первый раз. Прекрасно знакома с местным качеством жизни и спешу поделиться с вами, ведь нужно знать конкурентов, которые по качеству жизни обходят Россию, как пишут некоторые журналисты "цивилизованных стран".







Вашему вниманию представляю зарисовки качества жизни в одном из самых благополучных штатов Индии - ГОА. Просто ехала сегодня в отель и снимала.



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Куда уж России до такого "качества".



Но не смотря ни на что, Индия волшебная страна, но совсем не из-за "качества жизни", о котором написал писака Кеннет Рапоза.



Индия жесть на улицах