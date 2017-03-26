В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

26.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Я сегодня в этой стране первый день, но не в первый раз. Прекрасно знакома с местным качеством жизни и спешу поделиться с вами, ведь нужно знать конкурентов, которые по качеству жизни обходят Россию, как пишут некоторые журналисты "цивилизованных стран".

В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

Вашему вниманию представляю зарисовки качества жизни в одном из самых благополучных штатов Индии - ГОА. Просто ехала сегодня в отель и снимала. 

2.
В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

3.
В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

4.
В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

5.
В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

6.
В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

7.
В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

8.
В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

9.
В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

10.
В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

11.
В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

12.
В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

13.
В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

14.
В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!

15.
В России уровень жизни ниже чем в этой стране, говорят некоторые умники. Смотрим и сравниваем!



Куда уж России до такого "качества".

Но не смотря ни на что, Индия волшебная страна, но совсем не из-за "качества жизни", о котором написал писака Кеннет Рапоза. 
 

Индия жесть на улицах

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