В Самаре проходят испытания нового шестиместного самолёта-амфибии АСК-62

Самара в очередной раз подтвердила, что по количеству разрабатываемых типов амфибий она стала мировой столицей гидроавиации. Самарские гидроавиастроители — это уже как отдельный бренд. Так получилось, что практически все отечественные самолёты-амфибии производятся именно в этом городе на Волге. В начале лета 2016 года компания Серёгин Эйркрафт приступила к лётным испытаниям своего первенца — шестиместной амфибии АСК-62. От начала проектирования до постройки первого прототипа ушло практически три года. Самолет проектировался под нормы летной годности гражданских легких самолетов АП-23.

Главный конструктор проекта — Серегин Сергей Иванович (он же конструктор самолета Ла-8). Дизайн разрабатывал Сергей Костромин- главный технолог проекта. Он начинал еще с Анненковым с самых первых самолетов и его дизайнерские решения в формах и отделке Ла-8 и Л-42 были очень удачными. Название самолета расшифровывается как — Амфибия Серегин Костромин, а в комбинации цифр 62 — кроется фамилия Владимира Шиша, генерального директора компании, а так же основного идеолога и организатора производства новой амфибии.

Материал корпуса и крыльев — углепластик со вставками стеклопластика. Самолет получился достаточно красивым и современным.

Схема среднеплан с толкающими моторами позволяет экранировать винты от попадания брызг. Все это было опробовано и понято еще на самолете Капитан, а на АСК положение крыла надо водой даже повыше чем на капитане. На самолете применены выдвижные закрылки, очень эффективные — на ЦЧК подкрылок, на ОЧК 2 секции закрылков Фаулера. Отклонение max — 30, 25, 15. Отклонение закрылков эл. механическое. Два режима выпуска или уборки, заранее программируемое (любое количество положений с индивидуально выставляем углом отклонения) или ручной режим — держишь нажатым тумблер, закрылок убирается или выпускается. Закрылки и подкрылок выдвигаются каждый по индивидуальной траектории (у каждого своя виртуальная ось). Хорда подкрылка «ужата» в корневой части так, что бы выдвижении на больший угол (чем остальные), задняя кромка не опускалась ниже уровня кромок соседнего закрылка. На ЦЧК применен подкрылок для исключения его повреждения во время обслуживания СУ.

Вот еще немного по конструкции закрылков. Рельсы закрылков спроектированы так, что не выступают за обводы профиля. Навеска элеронов тоже. В-общем постарались добиться наибольшей аэродинамической чистоты на крыле. Профиль крыла GA(W)-1-17%. Уменьшать процентность не стали, чтобы колеса закомпоновались в крыло. Но из-за обратной стреловидности процентность немного уменьшается.

Машина имеет очень хороший панорамный обзор. В толкающей схеме это одно из преимуществ. Видно все практически по кругу, почти как на вертолете. Остекление отличное без бликов. Самолет идет ровно и на болтанку мало рагеирует. Все-таки нагрузка на крыло большая и схема среднеплан не имеет тенденции к раскачиванию — почти все грузы близко к центру тяжести.

Испытания на воде показывают вполне адекватное поведение самолета, все согласно расчетам. Дифферент и осадка получились как рассчитывали, длинный нос отлично работает на волне. Никаких признаков дельфинирования на разбеге нет.

Что особенно впечатляет — комфорт и простор в кабине. Кабина широкая — под 1,5м. Очень правильно сделан пол — ровный на всю кабину единая ванна, с уборкой воды и песка вопросов нет. Места в кабине много, хотя снаружи все компактно. Эрогономика продуманная, кресла автомобильные с регулировками — можно настроить на любой рост. Головой нигде не упираешься.

На АСК-62 установлены два двигателя Titan Engines Superior XP-360 мощностью 180 л.с. Установка двигателей в центре массы, помимо хорошей балансировки, дает возможность устанавливать на амфибию широкий спектр двигателей, например 240-сильные Lycoming.