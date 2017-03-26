Весеннее половодье испытывает Туву на прочность

26.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Талые воды подобрались к поселку Каа-Хем.

В зоне затопления могут оказаться более 200 жилых домов, сообщает на своей странице в соцсети глава республики Шолбан Кара-оол. Сегодня экстренно создана комиссия по чрезвычайным ситуациям.

- Нужно мобилизовывать большую технику, - объявил глава Тувы. - Надеюсь, администрация района быстрее развернёт мобильные эвакопункты. Направил своего заместителя А. М. Чудаан-оол возглавить комиссию взаимодействия. Будьте собраны Надо упреждать возможные природные катаклизмы, только вместе есть шанс без больших потерь пройти этот период.

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