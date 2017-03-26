Ветеран МВД стал Заслуженным художником Хакасии

26.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Почётную награду Виталию Кызласову вручил глава республики Виктор Зимин. В списке художника уже несколько значимых наград и достижений.

В преддверии Дня работников культуры Виктор Зимин вручил отличившимся творческим людям заслуженные награды. Почётное звание "Заслуженный художник Хакасии" получил майор полиции в отставке, член Союза художников России Виталий Кызласов. Руководитель региона, вручая награду ветерану, поздравил его со столь высоким званием и пожелал вдохновения, новых образов и дальнейших творческих успехов.

Виталий Кызласов прослужил в органах внутренних дел больше 20 лет. Он написал портреты всех сотрудников МВД Хакасии, погибших при исполнении служебного долга. Их можно увидеть в зале Памяти и Славы музея истории органов внутренних дел республики.

В 2012 году Виталий Кызласов награжден  премией МВД России. В 2014 году он стал лауреатом международной премии Тюрксой в области изобразительного искусства. В 2016 году офицер в отставке был награжден почетной грамотой президента России  за заслуги в области изобразительного искусства.

Особое внимание художник уделяет графике и живописи. Каждая работа автора пронизана безграничной любовью к родной Хакасии. Образы, созданные художником, заставляют задуматься об этносе и культуре этой уникальной земли, их месте в мировой истории.

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