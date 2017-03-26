Взрыв в Ливерпуле: диверсию маскируют под взрыв бытового газа

До 32 человек выросло число пострадавших в результате мощного взрыва в здании на западе Великобритании - предположительно, причиной могли стать утечка газа или пожар. Первоначально сообщалось о 15, затем - о 24 пострадавших. Понятно, что после теракта на лондонском мосту любые повторные теракты пытаются списать на "бытовуху".

Автомобиль сбил в ночь с субботы на воскресенье несколько человек в районе Айлингтон на севере Лондона. При обыске автомобиля полицейские обнаружили два ножа.

Ранее приводились данные о четырех пострадавших. Теперь стражи порядка уточнили, что госпитализированы трое раненых. Их жизни ничего не угрожает.

Как сообщается на сайте Скотленд-Ярда, правоохранители по-прежнему не склонны считать случившееся попыткой теракта, расследование продолжается.

ДТП произошло около 22:55 по местному времени (01:55 мск). В полиции отметили, что водитель и пассажиры не стали дожидаться прибытия сотрудников правоохранительных органов и фактически сбежали с места происшествия. Тем не менее стражи порядка уже задержали по этому делу одного человека.

Обстановка в Лондоне остается тревожной после того, как 22 марта автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Затем он бросил машину у здания британского парламента, с ножом в руках набросился на полицейского и при попытке проникнуть в Палату общин был застрелен. От рук террориста погибли четыре человека, около 50 пострадали.

Ранее в субботу в Скотленд-Ярде заявили, что не ждут новых терактов после атаки 22 марта, поскольку полиция уверена, что Масуд действовал в одиночку.