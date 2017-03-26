Жителей столицы Хакасии ждут на концерте хора «Абаканочка»

26.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Концертная программа «На завалинке» начнётся через пару часов, вход свободный.

Сегодня в 15:00 в городском центре культуры «Победа» состоится отчётный концерт хора «Абаканочка». Зрители услышат русские народные и казачьи песни, частушки, а также песни известных композиторов в хоровой обработке. В этом году хору исполнилось 10 лет. В течении этих лет состав изменился незначительно. Многим участникам коллектива уже за 80 лет, но душой все молоды.

В хоре есть солисты, чтецы и авторы песен. Многие участницы увлекаются декоративно-прикладным творчеством. Лучшие работы мастериц сегодня можно будет посмотреть на выставке в фойе ГЦК «Победа» . Руководит «Абаканочкой» Елена Бочкарёва, аккомпаниатор — Валерий Черепанов.

На отчётный концерт приглашаются все желающие, вход свободный.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
77, за 0,264