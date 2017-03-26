Жителей столицы Хакасии ждут на концерте хора «Абаканочка»

Концертная программа «На завалинке» начнётся через пару часов, вход свободный.

Сегодня в 15:00 в городском центре культуры «Победа» состоится отчётный концерт хора «Абаканочка». Зрители услышат русские народные и казачьи песни, частушки, а также песни известных композиторов в хоровой обработке. В этом году хору исполнилось 10 лет. В течении этих лет состав изменился незначительно. Многим участникам коллектива уже за 80 лет, но душой все молоды.

В хоре есть солисты, чтецы и авторы песен. Многие участницы увлекаются декоративно-прикладным творчеством. Лучшие работы мастериц сегодня можно будет посмотреть на выставке в фойе ГЦК «Победа» . Руководит «Абаканочкой» Елена Бочкарёва, аккомпаниатор — Валерий Черепанов.

На отчётный концерт приглашаются все желающие, вход свободный.

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