15 – 16 апреля в Абакане пройдёт авторский семинар Шалвы и Пааты Амонашвили

В стенах ГЦК «Победа» речь пойдёт о воспитании ребёнка, начиная от его рождения и заканчивая совершеннолетием.

Программа семинара

День первый

1 лекция: «У нас родился Ребёнок – кто он? Философский взгляд на Ребёнка»

(Ведёт П.Ш. Амонашвили)

2 лекция: «Современное поколение детей – какое оно?»

(Ведёт Ш.А. Амонашвили)

3 лекция: «Психология согласия (Развитие, Взросление, Свобода)»

(Ведёт Ш.А. Амонашвили)

4 лекция: «Романтика воспитания (методы)»

(Ведёт Ш.А. Амонашвили)

День второй

5 лекция: «Реальности в психологии Ребёнка»

(Ведёт П.Ш. Амонашвили)

6 лекция: «Защита детей от агрессии среды»

(Ведёт П.Ш. Амонашвили)

7 лекция: «Как любить Ребёнка (методы)»

(Ведёт Ш.А. Амонашвили)

8 лекция: «Современная Мама, современный Папа – закон духовной общности»

(Ведёт Ш.А. Амонашвили)

Каждая лекция длится 1 час 30 минут. После первых двух лекций устраивается обеденный перерыв. Между остальными лекциями предполагаются короткие перерывы.

Конкретный регламент работы определяют организаторы семинара.

Во время лекций руководители семинара будут вести собеседование.

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