Американские наёмники используют в Сирии неизвестное химическое оружие

Тяжелейшая ситуация в иракском Мосуле. Радужные лозунги об окружении и скорой победе коалиции уже обернулись значительными потерями иракских сил и разрастающейся гуманитарной катастрофой в городе, несопоставимой по своим масштабам со страданиями Алеппо в ходе недавнего освобождения.

Неумелые действия коалиции во главе с США в Мосуле сейчас больше напоминают беспорядочную бойню. Счет убитым мирным жителям от ударов авиации проамериканской коалиции уже идет на тысячи. Хотя какой счет? И кто считает? Со времен первого англо-американского вторжения в Ирак число жертв до сих пор точно не установлено. Оценки рознятся на сотни тысяч.

Так или иначе, а The New York Times сообщила, что 200 горожан погибли лишь от одного авиаудара проамериканской коалиции. Командование США теперь заявляет, что идет расследование, что место удара указала, мол, иракская армия. Мол, хотели уничтожить снайперов боевиков, а в подвалах этого района сидели мирные люди, которых и накрыло бомбами.

В любом случае горожане продолжают бежать из города. Мосул уже покинули более 200 тысяч человек. Но более 400 тысяч до сих пор остаются в западной части, где и идут бои.

На улицах Мосула, второго по величине города Ирака, пустынно. На окраинах люди еще попадаются, а ближе к центру город будто вымирает. Разбитые дома брошены, люди ушли. Кому повезло уйти.

Линия фронта делит западную часть Мосула практически пополам. Бои идут в жилых кварталах, где плотная застройка, из-за этого противников порой разделяют считанные метры или стены соседних домов. При такой плотности успехом зачастую считается даже освобождение одного дома.

"Случалось, что мы слышим, как боевики переговариваются между собой, настолько близко мы оказываемся друг от друга. Воевать здесь тяжело. Они готовились к обороне", — рассказал один из полицейских.

Фактически есть два Мосула. Первый — обычный: с кварталами, улицами и домами. Второй, который выстроили для себя боевики с переходами из дома в дом и подземными ходами. Из-за этого даже освобожденные от них кварталы безопасными могут считаться весьма условно. Сейчас по Мосулу ходить пешком опасно.

Сержант Халид везет нас поближе к передовой. Его бронированный "Хамви" — подарок американского Военторга — доставляет продукты бойцам штурмовых отрядов. Иракская армия лишь взламывала оборону боевиков на окраинах, а в самом городе воюют отряды полиции и группы антитеррора.

"В этом городе опасно расслабляться. Есть условная линия фронта, а есть и диверсионные группы. Они используют любую возможность, чтобы напасть", — говорит полицейский.

Пулевые отметины на стеклах каждого броневика подтверждают эти слова. Бои за Мосул обе стороны ведут жестко, крови и боеприпасов не жалеют. В действиях иракских силовиков явно сказывается американская тактика. Западные советники сидят неподалеку, на базе иракской полиции в предместьях города.

Укрепления боевиков и в жилых кварталах тоже утюжит авиация и артиллерия, иракской армии и коалиции во главе с США. Артиллерия ствольная и реактивная работает в этом иракском городе, как в поле, по площадям. После ударов кварталы "чистит" полиция. Встретив сопротивление, отходит и снова работает артиллерия.

Проблема Мосула — в том, что подсчитать потери среди жителей даже примерно не представляется возможным. По очень осторожным оценкам, в секторе боевиков в Мосуле могут находиться до 400 тысяч жителей. И сейчас эти люди оказались между молотом и наковальней. Позиции боевиков оказываются в домах, где в подвалах пытаются укрыться гражданские, — издержки мосульской операции и ее сопутствующие потери.

Жертвы среди гражданских оказались настолько велики, что Багдад даже приостановил штурмовую операцию. Перейти линию фронта в попытке спастись удается немногим — боевики расстреливают беглецов.

На кадрах, снятых "Вестями недели", полиция подавляет огневые точки боевиков, давая гражданским шанс вырваться. Перейти линию фронта удалось целой семье: мужу, жене и двоим детям.

Лагеря для беженцев из Мосула переполнены. По данным ООН, беженцами могли стать до 260 тысяч человек. И это только официальные данные. Самый большой лагерь — Аль-Хазр — приютил минимум 45 тысяч. Очередь за соляркой, продовольствием, одеялами, очередь в медпукт. В очередях здесь живут и стоят, чтобы выжить.

Рядом полевой офис одной из гуманитарных организаций. Свой логотип просили не снимать, ведь у их калитки толпятся беженцы, просят помочь, а помощи нет.

"Я считаю достижением, что нам пока удается избежать инфекционных эпидемий, хотя мы и находили больных с желтухой и всякими кишечными заболеваниями. Карантина для новоселов нет. А люди все прибывают и прибывают. Страшно подумать, что здесь будет, когда начнется жара", — сказал Махмуд, один из врачей.

Водя нас по кабинетам, где врачи пытаются хоть как-то помочь беженцам, доктор Махмуд признался: россияне — первые иностранные тележурналисты, кроме иракских, конечно, с кем он общается в лагере. Помощь здесь ищут, начиная от насморка и заканчивая хроническими заболеваниями. В условиях военного стресса люди о них забывали, а вот в лагере эти болезни неизбежно обостряются. Вот только помочь таким пациентам нечем.

В самых экстренных случаях пациентов отправляют в больницы города Эрбиль. Сюда же привозят раненых из Мосула, чтобы выходить и отправить в лагерь. Для таких выделено 50 коек из 250. А еще отдельные палаты для тех, кто пережил химическую атаку боевиков. Такое оружие, как и в сирийском Алеппо, в иракском Мосуле террористы тоже применяют. Одна из палаток — детская. На коже отчетливо видны ожоги — это места, куда попало вещество.

"Проблема в том, что мы не знаем, какое отравляющее вещество боевики использовали. Ожоги дыхательных путей и кожи мы пытаемся нейтрализовать общими медикаментами, поэтому последствия для переживших химическую атаку непредсказуемы", — рассказал врач Рызгар Паланч.

В соседней палате – взрослые, те, кто попал под огонь своих освободителей. По словам врачей, пациентов с пулевыми ранениями немного. Главным образом они спасают тех, кого ранили осколки мин, снарядов и ракет, которыми иракская армия при поддержке западной коалиции освобождает Мосул.

Это лишь одна больница, куда привозят раненых дружественным огнем из иракского Мосула, который сейчас освобождают. Операция против ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) в Ираке продолжается.