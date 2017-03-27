«Ангелы Ростелекома» снова стали обладателями престижной награды международного конкурса «Хрустальная гарнитура»

«Ростелеком» второй год подряд выходит в финал международного профессионального конкурса «Хрустальная гарнитура». На этот раз компания получила приз в номинации «Лучшая большая команда» в сезоне 2016/2017. Отдел сохранения клиентов контактного центра «Ростелекома» в Сибири был представлен на конкурсе как «RTCAngels» или просто «ангелы». Итоги были озвучены 22 марта в Москве на официальной церемонии награждения.

Отдел сохранения клиентов был создан в Омске 1 декабря 2014 года. На сегодняшний день в отделе успешно работают более 100 сотрудников.

При этом масштабы «Большой команды» намного шире границ самого отдела – это множество участников десятка подразделений компании на территории Сибири, объединенных общей целью – создать максимально комфортные условия для клиентов. Людей, изменяющих процессы, процедуры и внутренние правила компании, если этого требуют интересы клиентов. Необычный подход к работе стал залогом успеха в конкурсе «Хрустальная гарнитура».

Благодаря вовлечению и активному участию сотрудников различных направлений и подразделений, вопросы любой сложности решаются отделом сохранения клиентов в рамках первого контакта. Если требуется, «ангелы» контролируют исполнение обещаний, ни один клиент не остается без внимания. Одна из заслуг отдела – отлаженная работа в рамках «обратного звонка», операторы перезванивают в течение 15 минут и 96% запросов решают по телефону, избавляя клиента от необходимости испытывать сложности и тратить время на посещение офиса. В целом за 2016 год были реализованы ряд крупных инициатив, направленных на улучшение клиентского опыта.

В каждой смене все сотрудники отдела оставляют предложения клиентов и свои идеи, отвечая на вопрос: «Что нужно изменить в процессе, чтобы превзойти ожидания клиентов?» Ни одна инициатива не остается без внимания, все идеи собираются, обрабатываются, наиболее приоритетные – реализуются.

«За последние несколько лет мы сделали огромный шаг в обслуживании своих клиентов, постарались максимально улучшить сервис, сделав его проще и понятнее. Поэтому награда в этом престижном конкурсе и признание профессионального сообщества в очередной раз доказывает, что мы на правильном пути, – комментирует вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Говорят, что один раз – случайность, два – совпадение, три – система. Наша задача выйти на такой уровень клиентского обслуживания, чтобы победа в «Хрустальной гарнитуре» воспринималась как закономерность. Клиент должен чувствовать, что он находится в центре внимания нашей компании, любое его обращение отрабатывается быстро и качественно».

Своими эмоциями от победы на церемонии награждения поделилась и директор департамента клиентского опыта и обслуживания массового сегмента макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Татьяна Казанина. «Мы уделяем большое внимание удовлетворенности наших клиентов, много работаем над повышением уровня и качества всех направлений работы контактного центра – это и развитие персонала, и применение передовых технологий. Я испытываю гордость за компанию и коллег, рада, что наши усилия были оценены так высоко! В прошлом году мы уже выигрывали эту престижную награду. Наш контакт-центр в Барнауле победил в номинации «Лучший проект открытия новой площадки, нового контакт-центра».

Для справки: награда «Хрустальная Гарнитура®», получившая международное признание и учрежденная сообществом профессионалов CallCenterGuru в 2005 году, вручается лучшим из лучших в индустрии контактных центров. В нынешнем сезоне награда вручалась уже в двенадцатый раз. Ежегодно в номинировании участвуют более 200 претендентов из более чем 100 контактных центров России, Украины, Казахстана, Киргизии, Беларуси и других стран.

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 96,8 млрд руб. (32,5% от выручки), чистая прибыль – 12,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

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